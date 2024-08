Münster (ots) -Die Elektromobilität erlebt einen beispiellosen Aufschwung, doch während einige Hersteller wie BMW mit ihren Elektrofahrzeugen beeindruckende Verkaufszahlen erzielen, kämpfen andere noch mit der Herausforderung, ihre Position in diesem schnell wachsenden Segment zu festigen.Der Markt ist von Dynamik und technologischem Fortschritt geprägt - der Erfolg von BMW stellt sich hier nicht zufällig ein. Denn insbesondere beim Vertrieb verhält sich BMW anders als andere Player - und könnte zum Vorbild werden. Hier erfahren Sie, was sich die Branche von BMW abschauen kann.Erfolgsfaktoren - das sind die Grundlagen für die beeindruckenden Absatzzahlen bei BMWEs gibt mehrere Erfolgsfaktoren, die für die führende Rolle von BMW im E-Mobilitätssektor verantwortlich sind. Einer davon ist das breite Produktportfolio, das der Premium-Hersteller seinen Kunden anbietet. Vom kompakten Elektro-Kleinwagen i3 über verschiedene Limousinen bis hin zu den luxuriösen SUVs der iX-Serie deckt BMW die gesamte Fahrzeugklasse ab. Durch dieses umfangreiche Sortiment wird gewährleistet, dass für jedes Bedürfnis das passende Modell verfügbar ist und BMW somit seinen Kunden immer die optimale Lösung anbieten kann.Darüber hinaus hat BMW schon früh erkannt, wo die Schwachpunkte der Elektrofahrzeuge der ersten Generation lagen. Infolgedessen investierte der Premium-Hersteller große Summen in die Forschung und Entwicklung. Vor allem Batterietechnologien und Fahrzeugsoftwares standen dabei im Fokus. Das Ergebnis: In Bezug auf Reichweite, Effizienz und Fahrdynamik sind die Modelle von BMW derzeit führend.Hinzu kommt, dass bei BMW Nachhaltigkeit nicht nur aus Verkaufsgründen propagiert, sondern tatsächlich gelebt wird. Das zeigt sich im gesamten Lebenszyklus der Elektro-Fahrzeuge des Premium-Herstellers, nicht nur in der Entwicklung. Auch der Umgang mit Ressourcen ist vorbildlich, da großer Wert auf Recycling gelegt wird. Aus dem Stammwerk in München wird eine besonders aussagekräftige Botschaft gesendet, denn dort werden gar keine Verbrenner mehr hergestellt. Für Kunden, die sich aus Umweltschutzgründen für ein Elektroauto entscheiden, ergibt sich damit bei BMW ein besonders stimmiges Bild.Nicht zuletzt gelingt es BMW auffallend gut, eine enge Kundenbindung herzustellen. Dafür sorgen spezielle Wartungsprogramme für Elektroautos sowie eine umfassende Beratung, bei der die Bedürfnisse des Kunden berücksichtigt werden.Vorbildfunktion - das kann sich die Branche beim Premium-Hersteller BMW abschauenWenn die anderen Hersteller nicht von BMW abgehängt werden möchten, sollten sie jetzt handeln und einige Strategien, die den Erfolg des Premium-Herstellers aus München ermöglichen, in ihre Unternehmensphilosophie integrieren. Dazu gehört eine große Diversität beim E-Sortiment, denn je mehr verschiedene Modelle ein Hersteller anbietet, desto mehr Marktsegmente kann er abdecken.Darüber hinaus dürfen Entwicklung und Forschung nicht zu kurz kommen, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Wichtig ist zudem eine glaubwürdige Nachhaltigkeitsstrategie. Wenn Kunden erkennen, dass Umweltbewusstsein nur als Verkaufsargument genutzt wird, fühlen sie sich nicht ernst genommen und entscheiden sich für einen anderen Anbieter.Ähnlich verhält es sich mit dem Kundenservice. Durch kundenorientierte Serviceangebote, maßgeschneiderte Angebote und eine Beratung, die auf die Bedürfnisse eingeht, können Autohersteller langfristige und stabile Kundenbeziehungen entstehen lassen.FazitMit einer geschickten Kombination aus Produktvielfalt, Innovation und Kundenservice ist es BMW gelungen, eine marktführende Position im E-Mobilitätssektor einzunehmen. Andere Anbieter können von dieser Vorgehensweise profitieren und ihre eigenen Strategien entsprechend anpassen. Dadurch sorgen sie dafür, dass sie sich langfristig auf dem wachsenden Markt der Elektromobilität behaupten können.Über Sascha Röwekamp:Sascha Röwekamp ist der Gründer und Geschäftsführer der Unternehmensberatung RWKMP®. Zusammen mit seinem Team unterstützt und begleitet er Geschäftsführer und Inhaber von markengebundenen Autohäusern durch ihre Transformation in den Vertrieb der Zukunft. Dabei fusioniert das Team der RWKMP® den Vertrieb, das Marketing und die Digitalisierung in einem einzigen Konzept. Weitere Informationen unter: https://rwkmp.de/Pressekontakt:Röwekamp GmbHVertreten durch Sascha Röwekamphttps://rwkmp.dezukunft@rwkmp.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Sascha Röwekamp, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163383/5848101