Das Projekt eines Börsengangs gleicht stark der Produktion eines Filmes mit dem Unternehmen in der Hauptrolle und der begleitenden Investmentbank für Regie und Co-Produktion. Und es gibt noch viele weitere Akteure, die beim IPO wichtige Aufgaben am Set übernehmen.Von Holger Clemens HinzDas klare Ziel ist natürlich, dass mit dem IPO ein "Blockbuster" produziert wird; alles andere wäre möglicherweise auch ein Problem für die Außenwahrnehmung des Unternehmens. Eine Investmentbank verantwortet als Regisseur und Co-Produzent die Produktion und zieht die Fäden im gesamten Projekt. Das Casting der Hauptdarsteller, des Unternehmers, der Vorstände oder Geschäftsführer eines Unternehmens, ist in der Sekunde der Mandatierung meistens abgeschlossen. Nun gilt es, das Drehbuch, die Equity Story, zu schreiben und das Szenenbild zu entwickeln.Es stehen lange Tage an, in denen das Management gefühlt für alles und nichts hinterfragt wird. Die Unternehmenshistorie, Finanzberichte sowie rechtlichen Dokumente und Verträge werden zur detaillierten Plausibilisierung der bestehenden Außendarstellung auf Herz und Nieren geprüft. Ein Prozess, der für viele erfolgreiche Unternehmer durchaus eine Herausforderung sein kann, denn das traut sich sonst sicherlich kaum jemand in der Organisation. Neben den positiven Seiten eines Unternehmens kommen auch Risiken der operativen Tätigkeit zum Vorschein, ebenso steuerliche und vertragliche Aspekte oder gar grundsätzliche Fragen in Bezug auf die rechtliche Historie. Viele Unternehmer reagieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...