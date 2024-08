Die führenden Sportbekleidungseinzelhändler in den USA, die über 40 Prozent des Marktanteils ausmachen, stehen kurz vor der Veröffentlichung ihrer Quartalsergebnisse - ein Vorgeschmack für Anleger von Puma und Adidas. Besonders im Fokus steht JD Sports, das am Donnerstag berichtet. Diese Zahlen sind entscheidend, da sie Einblicke in die "Back to School"-Saison geben, die traditionell die Weichen für die kommende Frühjahrs- und Sommersaison stellt. Berichte deuten auf eine ungewöhnliche "Back to School"-Saison hin. Gründe hierfür sind laut Analysten der UBS unter anderem Lieferverzögerungen im Suezkanal, Diskussionen über mögliche Zollanhebungen und gestiegene Transportkosten aus Asien. …