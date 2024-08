Agnico Eagle Mines Limited (ISIN: CA0084741085) zeigt einen starken Aufwärtstrend. Aber warum? Natürlich auch wegen dem Goldpreis. Dieser hat bekanntlich am 20. August 2024 mit 2.531,05 USD ein neues Allzeithoch erreicht. Aber nicht nur deshalb sind die Aktien von Agnico Eagle Mines kräftig gestiegen. Denn die Aktie des Unternehmens stieg von 54,85 USD am Jahresende 2023 auf 82,04 USD am gestrigen Handelstag an der NYSE. Bereits Ende Juli lag der Kurs bei 75,16 USD, was deutlich zeigt, dass die ...

