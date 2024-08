DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Veröffentlichung der Halbjahreszahlen - a.o. Generalversammlung soll u.a. Eigenkapitalerhöhung beschliessen

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

* Steigerung der Mieteinnahmen in HJ 1/2024 auf 63.2 Mio. Euro- plus 3.3 Prozent auf like-for-like Basis im Vergleich Vorperiode * FFO I beträgt im Berichtszeitraum 8.9 Mio. Euro; Prognose für das Gesamtjahr bestätigt * FFO II beträgt nach Verkauf von 200 Wohneinheiten 15.5 Mio. Euro * Marktwert des Immobilienportfolios weitgehend stabil bei 2.4 Mrd. Euro * Portfoliostrategie mit Kernportfolio von 20 630 Wohneinheiten verabschiedet * Verwaltungsrat lädt zu einer ausserordentlichen Generalversammlung am 27.09.2024 ein und schlägt u.a. eine ordentliche Kapitalerhöhung vor sowie gewisse Statutenanpassungen

Die Peach Property Group AG («Peach Property Group»), ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, hat ihr Halbjahresergebnis veröffentlicht. Demnach konnte die Gruppe mit ihren rund 27 300 Wohneinheiten im Gesamtportfolio aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage auf dem deutschen Wohnimmobilienmarkt ihre Mieteinahmen vor Inkassorisiken im ersten Halbjahr 2024 auf insgesamt 63.2 Mio. Euro steigern (plus 3.3 Prozent auf like-for-like-Basis im Vergleich zur Vorperiode). Die Steigerung der Mieteinnahmen gelang trotz einer Zunahme der leerstehenden Wohneinheiten des Portfolios von 7.2 in der Vorperiode auf 7.8 Prozent, die insbesondere auf die zurückgestellten Sanierungsmassnahmen des Vorjahres zurückzuführen sind. Im ersten Halbjahr 2024 hat die Peach Property Group ihre Investitionen in den Bestand von rund 10 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2023 auf 17 Mio. Euro deutlich erhöht und damit die Weichen für den Leerstandabbau gestellt.

FFO I-Prognose für 2024 bestätigt

Aufgrund der erhöhten Instandhaltungs-, Betriebs- und Zinsaufwendungen sank das operative Konzernergebnis (FFO I) erwartungsgemäss von 9.5 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2023 um 0.6 Mio. Euro auf 8.9 Mio. Euro im Berichtszeitraum. Die Peach Property Group hält aufgrund niedrigerer geplanter Finanzierungskosten sowie ihrer Fokussierung auf den Leerstandabbau an der FFO I-Prognose von 17 Mio. Euro bis 19 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2024 fest.

FFO II steigt auf 15.5 Mio. Euro

Die Verkäufe von rund 200 Wohneinheiten im ersten Halbjahr 2024 erhöhten den FFO II (Vermietungsgeschäft und Verkaufsgeschäft) von 9.6 Mio. Euro auf 15.5 Mio. Euro.

Im ersten Halbjahr 2024 erfolgte eine weitere Abwertung des Immobilienportfolios in Höhe von rund 1.7 Prozent gegenüber dem Jahresendwert von 2023. Diese Wertanpassung führt zu einem negativen Vorsteuerergebnis (EBT) von EUR 26.9 Mio. und zu einem negativen Ergebnis nach Steuern in Höhe von EUR 22.8 Mio. Der Marktwert des aktuell rund 27 300 Wohneinheiten umfassenden Immobilienportfolios beträgt knapp EUR 2.4 Mrd.

Der Verwaltungsrat hat im zweiten Quartal 2024 die Anpassung der Portfoliostrategie mit einem Kern- und einem Verkaufsportfolio beschlossen. Das im Rahmen einer umfassenden Analyse definierte Kernportfolio bestehend aus 20 630 Wohneinheiten orientiert sich konsequent an zentralen Kriterien, wie Nähe zu Kernregionen, Gebäudequalität und Ertragsperspektive, mit dem Ziel, das EBITDA nachhaltig zu steigern. Die Erlöse aus dem Verkaufsportfolio dienen insbesondere zur Finanzierung von Investitionsmassnahmen im Kernbestand. Das hierfür designierte Teilportfolio umfasst rund 6 700 Einheiten.

Ausserordentliche Generalversammlung zur Kapitalerhöhung und weiteren Traktanden

Die Peach Property Group gibt zudem die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung am 27.09.2024 bekannt. Der Verwaltungsrat schlägt dem Aktionariat eine ordentliche Kapitalerhöhung unter Wahrung der Bezugsrechte durch die Ausgabe von 22 729 450 voll zu liberierenden Namensaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 um CHF 22 729 450 vor. Der Ausgabepreis für die neuen Aktien soll je CHF 5.00 betragen. Der Verwaltungsrat soll für einen ordnungsgemässen Handel der gewahrten Bezugsrechte sorgen.

Mit der Kapitalerhöhung soll die Liquidität der Gruppe gestärkt, der Verschuldungsgrad reduziert und anstehende Investitionen in das Portfolio finanziert werden.

Weitere Traktanden betreffen partielle Statutenänderungen, mit denen das Vorschlagsrecht der Aktionäre für Vertreter im Verwaltungsrat aufgehoben werden soll und mit denen Anpassungen der Bestimmungen zum bedingten Kapital bzw. seinem Verwendungszweck sowie Anpassungen der Bestimmungen zum Kapitalband vorgenommen werden sollen.

Schliesslich werden auf Begehren eines Aktionärs Veränderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrates vorgeschlagen.

Michael Zahn, Präsident des Verwaltungsrats: "Wir haben jetzt die Grundlagen für eine umfassende strategische Weiterentwicklung der Peach Property Group gelegt. Mit unserer zukunftsgerichteten Portfoliostrategie und den geplanten Kapitalmassnahmen setzen wir die entscheidenden Impulse für die Neupositionierung der Gruppe und adressieren dabei gleichzeitig die Anforderung aus der Refinanzierung 2025 mit einer deutlichen Reduzierung des Verschuldungsgrads."

Gerald Klinck, CEO: "Im Mittelpunkt unserer Strategie steht unsere Immobilienplattform, die das operatives Rückgrat unseres neuen Kernportfolios darstellt und den entscheidenden Mehrwert in Sachen Performance, Nachhaltigkeit und Ertragskraft liefert. Es macht grosse Freude ein Teil des Peach-Teams zu sein und ich bin davon überzeugt, dass unsere Kunden, Aktionäre und Geldgeber von den Massnahmen, die wir in den vergangenen drei Monaten gemeinsam erarbeitet haben, künftig deutlich profitieren werden. Bis dahin ist noch ein gutes Stück Weg zu gehen und es liegen einige Hausaufgaben vor uns, aber unsere Agenda steht und wir werden diese jetzt konsequent umsetzen."

Der detaillierte Halbjahresbericht 2024 in englischer Sprache ist auf der Internetseite unter dem folgenden Link abrufbar: https://www.peachproperty.com/de/news/halbjahresberichte/

Heute um 10 Uhr MESZ findet eine Analysten- und Medientelefonkonferenz inklusive Q&A in englischer Sprache mit CEO Gerald Klinck statt.

Registrierung für den Webcast unter folgendem Link: https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=AI:4;F:QS!10100&ShowUUID=3E0FA2A2-6581-4FD0-9D6A-A05B014EA343

Registrierung Audio: https://pinconnect.conferenceconsole.com/PINConf?a8d1affe-6854-4829-8646-007315da1c7f

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Gerald Klinck, Chief Executive Officer +41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Feldhoff & Cie. GmbH Anke Sostmann, Executive Director +49 159 04028505 | as@feldhoff-cie.de

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Verwaltungsratspräsident), Annette Benner, Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht und John Ruane.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

Aussender: Peach Property Group AG Adresse: Neptunstrasse 96, 8032 Zürich Land: Schweiz Ansprechpartner: Gerald Klinck Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com

ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

