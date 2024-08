Angehende Studenten und Forscher zeigen die große Bandbreite des Quantencomputing in Bereichen wie Gesundheitswesen, Energie und Technik

IonQ (NYSE: IONQ) und Classiq, zwei führende Akteure der Quantencomputing-Branche, teilten heute mit, dass die Sieger des diesjährigen UK Quantum Hackathon, der vom National Quantum Computing Centre (NQCC) ausgerichtet wurde, unter anderem Quantencomputer von IonQ und Software von Classiq bei der Entwicklung von Lösungen für neuartige Quantenanwendungen eingesetzt haben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240821603644/de/

IonQ QPUs and Classiq Software Power Winning Projects at the UK's National Quantum Computing Centre's 2024 Hackathon (Photo: Business Wire)

Im zweiten Jahr in Folge haben IonQ und Classiq kooperiert, um Hackathon-Teams die Gelegenheit zu bieten, Quantenalgorithmen für die Quantencomputer von IonQ zu entwickeln, zu optimieren und auszuführen. Die Software von Classiq vereinfacht den Entwurfsprozess von Schaltkreisen, indem sie Benutzern ermöglicht, ihre Quantenschaltkreisparameter zu definieren, bevor sie von der Software in einen optimierten Quantenschaltkreis konvertiert werden.

"Wir sind sehr erfreut, dass die Quantencomputer von IonQ von den größten und klügsten Quantencomputing-Talenten Großbritanniens genutzt wurden. Es ist eine inspirierende Erfahrung, an einer einzigartigen Veranstaltung mitzuwirken, die die nächste Generation von Quantenpionieren fördert", so Peter Chapman, President und CEO bei IonQ. "Die Tatsache, dass IonQ vom erstplatzierten Team und tatsächlich von allen drei Gewinnern für die Projekte eingesetzt wurde, ist eine große Ehre."

"Die Projekte, die diese talentierten Studenten und Forscher eingereicht haben, sind sehr beeindruckend. Wir sind stolz darauf, dass die Software von Classiq und unsere Integration mit IonQ ihnen dabei helfen konnte, diesen Erfolg zu erreichen", so Nir Minerbi, CEO und Mitbegründer von Classiq. "Das NQCC hat erneut einen Hackathon von Weltklasseformat organisiert, der eine wichtige Inspirationsquelle für die Quantumtalente von morgen darstellt."

Die erfolgreichen Teams präsentierten Anwendungsfälle für Quantencomputing in Bereichen wie Risikoaggregation, Bewertung von Versicherungsschäden, Netzwerkdesign und Prognosen für den Nationalen Gesundheitsdienst (NHS). Die Ansätze der Teams wurden auf ihre Skalierbarkeit hin bewertet, und die einzelnen Anwendungen wurden daraufhin untersucht, wie sie Herausforderungen im Gesundheitswesen, Energiesektor oder Ingenieurswesen bewältigen können.

"Eines der Ziele unseres jährlichen UK Quantum Hackathon ist es, die Entwicklung praxisnaher Anwendungsfälle voranzutreiben und den Übergang des Quantencomputers von der Wissenschaft zur Industrie zu erleichtern", erklärt Dr. Michael Cuthbert, Direktor des NQCC. "IonQ ist ein Anbieter von Quantenverarbeitungseinheiten (QPUs), der in den letzten zwei Jahren die Hackathon-Sieger unterstützt hat. Wir gratulieren allen, die an diesem erfolgreichen Event mitgewirkt haben."

Der UK Quantum Hackathon ist das jährliche Aushängeschild des NQCC und wird im Rahmen des SparQ-Programms zur Beteiligung von Nutzern durchgeführt. Von Studenten bis hin zu Nachwuchsforschern brachte die Veranstaltung Programmiererteams mit Mentoren aus der Industrie zusammen, um praktische Herausforderungen zu überwinden und Lösungen mithilfe von Quantencomputern zu entwickeln. Während des dreitägigen Events stellten 13 Teams mit über 70 Programmierern ihren Innovationsgeist und ihre Kreativität unter Beweis.

Über IonQ

IonQ, Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing und liefert Hochleistungssysteme, um die weltweit anspruchsvollsten und komplexesten kommerziellen und wissenschaftlichen Anwendungsfälle zu bewältigen. IonQs Quantencomputer der neuesten Generation, IonQ Forte, ist das neueste einer Reihe wegweisender Systeme mit 36 algorithmischen Qubits. Die innovative Technologie und das schnelle Wachstum des Unternehmens wurden in der Next Big Things in Tech List 2023 von Fast Company und der Technology Fast 500 List 2023 von Deloitte anerkannt. IonQ ist bei allen führenden Cloud-Anbietern verfügbar und macht Quantencomputing zugänglicher und effektiver als je zuvor. Erfahren Sie mehr unter IonQ.com.

Über Classiq

Classiq Technologies, das führende Unternehmen für Quantensoftware, bietet eine allumfassende Plattform (IDE, Compiler und Betriebssystem) mit einem einzigen Einstiegspunkt in das Quantencomputing, der Sie vom Algorithmusentwurf bis zur Ausführung führt. Die hochgradig anschauliche Quantensoftware-Entwicklungsumgebung, die auf alle Leistungsniveaus von Entwicklern zugeschnitten ist, automatisiert die Quantenprogrammierung. Dadurch wird sichergestellt, dass ein breites Spektrum von Talenten, einschließlich solcher mit Hintergrundwissen in KI, ML und linearer Algebra, Quantencomputing nutzen können, ohne dass tiefgreifende Spezialkenntnisse in Quantenphysik erforderlich sind. Classiq demokratisiert den Zugang zu Quantencomputing und versetzt seine Nutzer in die Lage, die Vorteile der Quantencomputer-Revolution voll auszuschöpfen, einschließlich des Zugangs zu einer breiten Palette von Quantenhardware.

Die Kerntechnologie von Classiq, die algorithmische Quantenschaltkreiskompilierung, wurde entwickelt, um das Quanten-Ökosystem von heute und in der Zukunft zu unterstützen. Classiq arbeitet eng mit Anbietern von Quanten-Clouds und Entwicklern von Hardware für fortschrittliche Berechnungen zusammen und stellt Software für die Verwendung mit Quantencomputern, HPC und Quantensimulatoren bereit.

Unterstützt durch Investoren wie HPE, HSBC, Samsung, Intesa Sanpaolo und NTT hat das Weltklasseteam von Classiq, dem Wissenschaftler und Ingenieure angehören, seine jahrzehntelange Quantenerfahrung in die bahnbrechende Quanten-Engine des Unternehmens einfließen lassen. Um mehr zu erfahren, folgen Sie Classiq auf LinkedIn, X oder YouTube, besuchen Sie die Slack Community, das GitHub Repository und die Website www.classiq.io.

Zukunftsgerichtete Aussagen von IonQ

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Section 27A des Securities Act von 1933 und Section 21E des Securities Exchange Act von 1934, jeweils in geänderter Fassung. Einige der zukunftsgerichteten Aussagen lassen sich anhand von zukunftsgerichteten Wörtern identifizieren. Aussagen, die sich nicht auf historische Informationen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu diesen Aussagen gehören solche mit Bezug auf die Technologie, durch die das Unternehmen in Zukunft geschäftliche Vorteile erzielt, auf die Fähigkeit Dritter, die Lösungen von IonQ zu implementieren, um ihre Quantencomputing-Fähigkeiten zu steigern, auf die Auswirkung der erhöhten Verfügbarkeit von Kundendienst-Funktionen, auf die Quantencomputing-Fähigkeiten und -Pläne von IonQ, auf den Zugang zu den Quantencomputern von IonQ, auf die Steigerung der algorithmischen Qubit-Performance und auf die Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit der Quantencomputing-Angebote von IonQ. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Prognosen und sonstige Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen und daher Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, darunter: Änderungen in den Wettbewerbsbranchen, in denen IonQ tätig ist, einschließlich der Entwicklung konkurrierender Technologien; Änderungen der Gesetze und Vorschriften, die sich auf das Geschäft von IonQ auswirken; die Fähigkeit von IonQ, seine Geschäftspläne, Prognosen und sonstige Erwartungen umzusetzen, Partnerschaften und Gelegenheiten zu identifizieren und umzusetzen sowie neue und bestehende Kunden zu erreichen. Sie sollten die vorstehenden Faktoren und die anderen Risiken und Unwägbarkeiten, die in den Unterlagen des Unternehmens offengelegt werden, sorgfältig abwägen, einschließlich der Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" des jüngsten Quartalsberichts von IonQ auf Form 10-Q und anderen regelmäßig von IonQ bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. In diesen Berichten werden andere wichtige Risiken und Unwägbarkeiten genannt, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum ihrer Veröffentlichung. Lesern wird nachdrücklich empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Ion Q übernimmt keinerlei Verpflichtung und hat nicht die Absicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus anderen Gründen. IonQ übernimmt keine Gewähr dafür, dass es seine Erwartungen erfüllen wird.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240821603644/de/

Contacts:

IonQ Medienkontakt:

Tyler Ogoshi

press@ionq.com

IonQ Investorenkontakt:

investors@ionq.co

Classiq Medienkontakt:

Michelle Allard McMahon

Rainier Communications

classiqPR@rainierco.com