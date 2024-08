Hoboken, N.J. (ots/PRNewswire) -Unternehmen auf dem Weg zu Kosteneinsparungen von mehr als 60 Mio. USD im GJ 2024, um die mehrjährige Hain Reimagined Wachstumsstrategie voranzutreibenHOBOKEN, N.J., 22. Aug. 2024 /PRNewswire/ - Die Hain Celestial Group, Inc. (Nasdaq: HAIN), ein weltweit führendes Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, dessen Ziel es ist, durch "Better-for-You"-Marken zu einem gesünderen Leben zu inspirieren, hat strategische Maßnahmen ergriffen, um die Kraftsäule seiner mehrjährigen Geschäftsstrategie Hain Reimagined voranzubringen.Hain Reimagined wurde im September 2023 vorgestellt und enthielt umfassende Pläne zur Umwandlung des Unternehmens in ein global integriertes Unternehmen, um die Skalierung voranzutreiben und langfristigen Shareholder Value zu schaffen. Ein Schlüsselaspekt der Strategie ist die Freisetzung von Wachstumskraft, die sich aus dem Management des Umsatzwachstums, dem Cash-Management und operativen Effizienzsteigerungen zur Finanzierung der Transformation zusammensetzt.Wie in den Ergebnissen von Hain für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2024 dargelegt, haben Brennstoffinitiativen, insbesondere Beschaffungs- und Produktivitätsprogramme, einen operativen Cashflow generiert, der die Margenausweitung vorantreibt und gleichzeitig Investitionen in wichtige Fähigkeiten zur Stärkung des Geschäfts unterstützt. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, bis zum Ende des Geschäftsjahres Kosteneinsparungen in Höhe von mehr als 60 Mio. USD zu erzielen.Steve Golliher, Global Chief Supply Chain Officer von Hain, berichtet in seinem neuesten Beitrag auf The Hain Way darüber, wie Working Capital Management, betriebliche Effizienz und erstklassige Sicherheitsstandards das Unternehmen für den künftigen Erfolg rüsten.Informationen zur Hain Celestial Group Die Hain Celestial Group ist ein führendes Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, dessen Ziel es ist, Menschen und Gemeinschaften weltweit durch "Better-for-you"-Marken zu einem gesünderen Leben zu inspirieren. Seit mehr als 30 Jahren konzentriert sich Hain bewusst auf die Bereitstellung von Ernährung und Wohlbefinden, die sich positiv auf die Gegenwart und Zukunft auswirken. Die Produkte von Hain Celestial mit Hauptsitz in Hoboken, N.J., umfassen die Bereiche Snacks, Baby/Kinder, Getränke, Mahlzeitenzubereitung und Körperpflege und werden in über 70 Ländern weltweit vermarktet und verkauft. Zu unseren führenden Marken gehören Garden Veggie Snacks, Terra® Chips, Garden of Eatin'® Snacks, Hartley's® Gelee, Earth's Best® und Ella's Kitchen® Baby- und Kindernahrung, Celestial Seasonings® Tees, Joya® und Natumi® pflanzliche Getränke, Greek Gods® Joghurt, Cully & Sully®, Yorkshire Provender®, New Covent Garden® und Imagine® Suppen, Yves® und Linda McCartney's® (unter Lizenz) fleischfrei und Avalon Organics® Körperpflege, unter anderem. Weitere Informationen finden Sie unter www.hain.com und LinkedIn.Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche Aussagen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Sollten die Risiken oder Ungewissheiten jemals eintreten oder sich die Annahmen als unrichtig erweisen, können unsere Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Wörter "glauben", "erwarten", "antizipieren", "können", "sollten", "planen", "beabsichtigen", "potenziell", "werden" und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem unsere Überzeugungen oder Erwartungen in Bezug auf unsere zukünftige Leistung, unsere Betriebsergebnisse und unsere finanzielle Lage, unsere strategischen Initiativen und unsere Geschäftsstrategie.Die Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den vorausschauenden Aussagen abweichen, sind in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formular 10-K und in unseren anderen Unterlagen beschrieben, die wir von Zeit zu Zeit bei der US-Börsenaufsichtsbehörde einreichen.Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder an geänderte Annahmen oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2486259/The_Hain_Celestial_Group___The_Hain_Celestial_Group.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/450862/Hain_Celestial_Logo_v1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hain-celestial-setzt-wachstum-durch-produktivitat-und-beschaffung-cash-management-und-betriebliche-effizienz-frei-302228328.htmlPressekontakt:Jen Davis,Chief Communications Officer,Jen.Davis@hain.comOriginal-Content von: The Hain Celestial Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171490/5848345