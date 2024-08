Eine selbstgebaute Retro-Konsole kann für viele Stunden Spielspaß und Bastelei sorgen. Dabei braucht ihr dafür nur relativ wenige Komponenten. Ein Reporter zeigt, wie ihr euch einfach eine eigene Raspberry-Pi-Konsole baut. In den vergangenen Jahren gab es einige Mini-Retro-Konsolen wie das Mini-Amiga-500 oder das Sigma. Der wohl größte Vorteil der Konsolen ist, dass sie per Plug-and-play-Prinzip funktionieren. Ihr stöpselt sie also einfach ein und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...