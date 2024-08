The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.08.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.08.2024ISIN NameNL0015000TA9 ALLEGO N.V. DL 1AU3CB0223519 WELLS FARGO 2024 MTNXS2046595836 DANSKE BK 19/25 FLR MTNAU3CB0218691 INTER-AMER.DEV.BK 2024MTNXS1956121963 INTL FINANCE 19/24 MTNDE000HLB1GG7 LB.HESS.THR.CARRARA08J/14XS2345784057 BK AMERICA 21/25 FLR MTNAU3FN0049672 WESTPAC BKG 19/29 FLR MTNXS1785467751 FORVIA 18/25CH0488506673 UBS GROUP 19/UND. FLRXS1713568811 CONSTELLIUM 17/26 REGSXS1690669574 PKO B.HIPOTECZ. 17/24 MTNXS2046738709 MAHLE MTS 19/24