Ende 2021 hat die Netflix-Aktie bei 700,99 Dollar ihr bisheriges Allzeithoch markiert. Was darauf folgte, war eine beispielslose Berg- und Talfahrt. Der Titel setzte in der Folge um mehr als 75 Prozent zurück. Was dann folgte war eine beispielslose Erholung, die am Dienstag in einem neuen Rekordhoch gipfelte. Doch was spricht jetzt noch für das Papier?Zunächst einmal ist Netflix trotz des selben Kursniveaus nicht ansatzweise so hoch bewertet wie noch 2021. Das KGV für das kommende Geschäftsjahr ...

