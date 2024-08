Die Aktie der Deutschen Bank kann am Donnerstag ordentlich zulegen und das wegen einer besonders guten Nachricht für das Geldhaus. Doch der Anstieg könnte Anlegern womöglich noch mehr Kurschancen eröffnen. Lohnt es sich, jetzt bei dem attraktiv bewerteten DAX-Wert zuzuschlagen? Die Aktie der Deutschen Bank findet sich am Donnerstag mit einem deutlichen Plus an der DAX-Spitze wieder. Ursache dafür sind positive Nachrichten rund um die Klage von Postbank-Aktionären, ...

