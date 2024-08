Erfolgreiches zweites Quartal und Optimismus für die Zukunft

Der Veranstalter und Ticketvermarkter CTS Eventim konnte im zweiten Quartal 2024 ein beeindruckendes Wachstum verzeichnen. Der Umsatz stieg um mehr als ein Fünftel auf knapp 794 Millionen Euro, was eine fast doppelte Steigerung im Vergleich zum ersten Quartal bedeutet. Besonders im Ticketing-Segment wurde ein Wachstum von 28,5 Prozent erreicht, unterstützt durch internationale Events wie den italienischen Rapper Ultimo und die südamerikanischen Reggae-Stars Natiruts. Auch das Live-Geschäft trug mit einem Zuwachs von 19,7 Prozent, unter anderem durch hochkarätige Auftritte von Bruce Springsteen und erfolgreichen Festivals wie Rock am Ring und Hurricane, wesentlich zu diesem Erfolg bei. Dieser Aufschwung hat die Aktie zu Handelsbeginn am Donnerstag auf ein Rekordhoch von 89,00 Euro getrieben, was einem Anstieg von zehn Prozent entspricht.

Positive Aussichten und angehobene Jahresziele

Angesichts der starken Quartalszahlen hat CTS Eventim seine Jahresprognose angehoben und erwartet nun einen deutlichen Anstieg des bereinigten operativen Gewinns. Das Unternehmen zeigt sich optimistisch für den weiteren Jahresverlauf, begünstigt durch zahlreiche Sommershows und Festivals im dritten Quartal sowie die volle Konsolidierung der übernommenen See Tickets ab Juni. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 23,3 Prozent auf 110 Millionen Euro, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Dies alles trägt zur positiven Stimmung an der Börse und erhöhten Kurszielprognosen bei.

