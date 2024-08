© Foto: Andrej Sokolow/dpa +++ dpa-Bildfunk



Das Vertrauen in den Chip-Giganten scheint ungebrochen. Jetzt schraubt auch die HSBC ihr Kursziel hoch. Das sind die Gründe.Trotz der Sorge um Verzögerungen bei der Produktion der neuesten KI-Halbleiter und kleinerer Anpassungen in der Produktstrategie, scheint die Euphorie rund um die Nvidia-Aktie nicht zu bremsen zu sein. Frank Lee, Analyst bei HSBC, sieht die langfristigen Aussichten des Unternehmens ungebrochen positiv und hat in seiner neuesten Analyse das Kursziel von 135 US-Dollar auf 145 US-Dollar angehoben. Das bedeutet ein Plus von rund 13 Prozent zum aktuellen Kurs. "Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, da wir eine anhaltend starke Nachfrage nach KI-GPUs sehen. Die …