Diese Woche präsentierte Dafne Sanac, Leiterin Investor Relations der INDUS Holding, auf der von mwb research veranstalteten German Select Conference. Die Präsentation behandelte die Zahlen von INDUS für Q2/H1, die laufende Akquisitionsstrategie und den starken Free Cashflow. Trotz schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen zeigte INDUS Anzeichen einer sequenziellen Verbesserung in Q2. Das Unternehmen hat seine Prognose für das Gesamtjahr nach unten korrigiert, hält aber an einem cash-generativen Geschäftsmodell mit einem angestrebten Free Cashflow von über 110 Mio. EUR fest. INDUS hat 50 Mio. EUR für potenzielle Akquisitionen in den kommenden Monaten zur Verfügung, die in Kürze bekannt gegeben werden sollen. Das Unternehmen konzentriert sich auf profitable Nischengeschäfte, die typischerweise mit dem 6-7fachen EV/EBIT bewertet werden. Trotz der Herausforderungen bleiben die Analysten von mwb research zuversichtlich, was die langfristigen Aussichten von INDUS betrifft. Die Analysten halten daher an ihrem BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 35,00 EUR fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/INDUS%20Holding%20AG





