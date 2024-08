Das neu gebaute Industriegebäude und die Prozessanlagen in Herisau sollen komplett fossilfrei mit Strom, Wärme und Kühlung versorgt werden. Das Photovoltaik-Thermie-System hat Soblue geliefert. Die erste energieautarke Karosseriewerkstatt der Schweiz - das war das Ziel des Neubaus der Carosserie Pfister AG in Herisau. Zehn Jahre lang dauerte die Planung, jetzt ist das Gebäude fertig. Auf dem Dach hat die Soblue AG eigenen Angaben zufolge die derzeit größte und effizienteste PVT-Anlage Europas erstellt und in Betrieb genommen, die in Kombination mit Erdsonden und Wärmepumpen das Industriegebäude ...

Den vollständigen Artikel lesen ...