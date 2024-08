Gießen - Auf der Bundesstraße 454 im mittelhessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf sind am späten Mittwochabend zwei Personen bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Es handelt sich um ein zehn Jahre altes Kind sowie einen 22-jährigen Pkw-Fahrer, teilte die Polizei am Donnerstag mit.



Das mit insgesamt fünf Personen besetzte Fahrzeug des 22-Jährigen war kurz vor Mitternacht zwischen Neustadt und Stadtallendorf aus noch ungeklärten Umständen nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die drei weiteren Insassen wurden dabei schwer verletzt und in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Hierbei handelt es sich um die 19-jährige Beifahrerin, einen weiteren Zehnjährigen und einen 13-Jährigen. Die drei Kinder saßen bei dem Unglück auf der Rückbank.



Zur Klärung der Unfallursache beauftragte die Staatsanwaltschaft einen Gutachter. Die B 454 musste für die Dauer der Aufräumarbeiten und Abschleppung des Pkw voll gesperrt werden.

© 2024 dts Nachrichtenagentur