Zürich - Bei der Swiss Re haben im ersten Halbjahr die Kassen geklingelt. Unter dem Strich fuhr der zweitgrösste Rückversicherer der Welt einen Gewinn von 2,1 Milliarden Dollar ein. Das ist deutlich mehr als im Vorjahr (1,8 Milliarden). Dabei profitierte der Konzern von der relativ geringen Belastung durch Grossschäden und einem starken Ergebnis an den Kapitalmärkten, wie die Swiss Re am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Während das versicherungstechnische ...

