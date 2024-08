Die Zoom-Aktie (WKN: A2PGJ2) legt am Donnerstag vorbörslich um +3% auf 62,15 US$ zu. Hintergrund sind die am Vorabend präsentierten Quartalszahlen des Unternehmens. Brechen jetzt wieder bessere Zeiten für den Tech-Titel an? Mehr Umsatz und Gewinn Der Highflyer während der Corona-Pandemie ist von früheren Glanzzeiten, als die Aktie auf 559 US$ in die Höhe schoss, weit entfernt. Seit Jahresbeginn hat das Papier einen Wertverlust von knapp -13% erlitten. ...

