Multitude SE hat im 2. Quartal trotz schwieriger makroökonomischer Bedingungen ein starkes Ergebnis erzielt: Der Nettozinsertrag stieg um 7,1% gegenüber dem Vorjahr auf 54,6 Mio. EUR. Das Unternehmen erzielte ein deutliches EBIT-Wachstum mit einer Margenverbesserung auf 30,6%, was auf eine verbesserte operative Effizienz zurückzuführen ist. Eine neue Anleihe über 80 Mio. EUR, die im Juni begeben wurde, sorgt mit einem niedrigeren Zinssatz und einer bis 2028 gesicherten Refinanzierung für Stabilität. Das Management hält an seinen EBIT- und Nettogewinnzielen für 2024 und 2026 fest und bekräftigt sein Vertrauen in den Wachstumskurs des Unternehmens. Vor dem Hintergrund einer soliden Performance im 2. Quartal sind mwb researchs Analysten der Ansicht, dass das Unternehmen auf dem besten Weg ist, sowohl die kurz- als auch die mittelfristigen Ziele zu erreichen. Die Analysten bestätigen daher ihr BUY-Rating und ihr unverändertes Kursziel von EUR 13,20. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/investment-case/Multitude%20SE





© 2024 AlsterResearch