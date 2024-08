Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 18.510 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.An der Spitze der Kursliste rangierten die Papiere der Deutschen Bank. Das Geldhaus hatte am Mittwochabend mitgeteilt, im Streit um die Postbank-Übernahme und den an die damaligen Postbank-Aktionäre gezahlten Angebotspreis erhebliche Fortschritte gemacht zu haben. Mit mehr als 80 Klägern, auf die insgesamt fast 60 Prozent aller geltend gemachten Forderungen entfallen, sei ein Vergleich auf Basis eines Preises von 31 Euro je Aktie geschlossen worden, teilte die Deutsche Bank mit. Nach dem Vergleich prüft die Bank zudem ihre Pläne für Kapitalausschüttungen.Zu den weiteren Gewinnern im Dax zählten am Mittag unter anderem Siemens Energy und die Hannover Rück. Die größten Abschläge gab es unterdessen entgegen dem Trend bei Brenntag, Bayer und der Deutschen Post.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1136 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8980 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 76,22 US-Dollar; das waren 17 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.