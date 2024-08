E.ON: Ergebnisse für das 1. Halbjahr | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 22.08.2024

AKTIE IM FOKUS: E.ON

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 12,41 EUR

Marktkapitalisierung 32,29 Mrd. EUR

Umsatz 2023 93,69 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 20,77 %

KGV 2024* 10,68 %

4 Wochen Performance - 1,38 %

Bewertung leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024* 4,59 %

Branche Energieversorger

* Prognose

Parkettgeflüster:

Die Investitionen in die Energiewende sind um mehr als 500 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahrsquartal gestiegen. Im ersten Halbjahr 2024 investierte E.ON 2,9 Mrd. EUR, wobei 2,1 Mrd. EUR, und damit der Großteil der Investitionen auf das Netzgeschäft entfallen ist. Der Konzern hat mehr als 2.000 Mitarbeitende für die Energiewende eingestellt, im Schwerpunkt für das Netzgeschäft. Bis 2028 plant E.On Investitionen von 42 Mrd. EUR in die Energiewende. Fokus dabei wird das Netzgeschäft sein, in das alleine 34 Mrd. EUR investiert werden sollen.

Das bereinigte EBITDA beläuft sich 4,9 Mrd. EUR, der bereinigte Konzernüberschuss liegt bei 1,8 Mrd. EUR - beide Kennzahlen liegen im Bereich der Erwartungen. Das Management hat die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Es wird ein bereinigtes Konzern-EBITDA zwischen 8,8 Mrd. EUR und 9,0 Mrd. EUR sowie ein bereinigter Konzernüberschuss zwischen 2,8 Mrd. EUR und 3,0 Mrd. EUR erwartet...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.