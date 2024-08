Die Unternehmen Emergy, Gelsenwaser, Stadtwerke Münster und Trianel wollen gemeinsam im Münsterland grünen Wasserstoff erzeugen. Sie haben dazu eine Absichtserklärung vereinbart. Ein Konsortium aus kommunalen Energieunternehmen will gemeinsam in NRW in die Wasserstoff-Elektrolyse einsteigen. Wie die Partner mitteilten, besteht das Konsortium aus Emergy, Gelsenwasser, Stadtwerke Münster und Trianel. Sie haben eine eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) unterzeichnet, einen Elektrolyseur ...

