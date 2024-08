Die Testproduktion hat in der Anlage im südnorwegischen Arendal bereits begonnen. Hersteller Morrow Batteries arbeitet zurzeit eng mit Kunden zusammen, um die Produktionsanlagen so abzustimmen, dass in den kommenden Monaten die Serienproduktion anlaufen kann. von pv magazine energy storage Der norwegische Batteriezellenhersteller Morrow Batteries hat Europas erste Gigafabrik für Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) mit einer jährlichen Produktionskapazität von einer Gigawattstunde eröffnet. Diese soll den ständig wachsenden europäischen Markt für Batteriespeicher beliefern. Am 16. August hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...