Die Barrick Gold-Aktie (WKN: 870450) hat es durch die neuen Rekordhochs bei Gold über die wichtige Marke von 20 US$ geschafft. Doch startet jetzt endlich die große Rallye bei dem beliebten Minenwert? Darum fällt in den kommenden Tagen die Entscheidung. Gold erstmals über 2.500 US$ Am vergangenen Freitag ist der Goldpreis erstmals über die Marke von 2.500 US$ je Unze geschossen. In dieser Woche folgte am Dienstag das nächste Rekordhoch. Gründe für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...