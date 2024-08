Nasdaq Stockholm AB: Change of market segment for instruments issued by Nordea Bank Abp to STO Leverage Certificate US Extend AE

By request of the issuer, as from August 23, 2024, the following instruments listed on STO Leverage Certificates Extend Ewill change market segment to STO Leverage Certificate US Extend AE. ISIN Instrument -------------------------------------- SE0021501640 BULL ROKU X3 NORDNET 1 -------------------------------------- SE0021501624 BULL ROKU X4 NORDNET 1 -------------------------------------- SE0021501657 BEAR ROKU X1 NORDNET 1 -------------------------------------- SE0021501665 BEAR ROKU X2 NORDNET 1 -------------------------------------- SE0021745668 BEAR ROKU X5 NORDNET 1 -------------------------------------- SE0022087060 BULL ROKU X5 NORDNET 2 -------------------------------------- SE0021745643 BEAR ROKU X3 NORDNET 1 -------------------------------------- SE0021745650 BEAR ROKU X4 NORDNET 1 -------------------------------------- SE0021501632 BULL ROKU X5 NORDNET 1 -------------------------------------- SE0022435855 BULL NIKOLA X5 NORDNET 4 -------------------------------------- SE0022435624 BULL NIKOLA X2 NORDNET 3 -------------------------------------- SE0022435699 BULL NIKOLA X3 NORDNET 5 -------------------------------------- For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.