Nachdem die volatile Trump-Media-Aktie am Dienstag ein Rekordtief erreicht hatte, folgte am Mittwoch ein Rebound und die Titel beendeten den Handel um 13 Prozent höher. Am Donnerstag geht die Rallye weiter.Die Trump-Media-Aktie steigt am Mittwoch weiter. Einige Investoren scheinen die Aktie als eine Möglichkeit zu betrachten, Trump zu unterstützen oder auf seine Chancen auf eine zweite Amtszeit zu wetten. Die Wettquoten haben sich zugunsten eines Wahlsieges von Donald Trump verschoben, da erwartet wird, dass Robert F. Kennedy Jr. sich bis Ende dieser Woche aus dem Rennen zurückziehen wird. Der parteilose Kennedy plant Berichten zufolge, Trump zu unterstützen, so Quellen, die mit ABC …