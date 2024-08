Actien-Börse Nr. 34

Actien-Börse Nr. 34

www.bernecker.info

Mit - 43 % seit Jahresanfang ist BOSS neben AIXTRON und THYSSENKRUPP der bisher größte Verlierer im MDAX. Jede Menge Gerüchte gehören dazu.Der Anspruch des Managements und eines Großaktionärs, den BOSS-Umsatz in drei Jahren zu verdoppeln, ist faktisch geplatzt. Die Gründe sind unklar. An der Kollektion kann es nicht liegen, ebenso wenig an der Qualität. Die Erweiterung der Kollektion in Richtung Damen-Anteil gilt zurzeit als noch nicht entschieden.Die grobe Messlatte sind rd. 4,2 Mrd. € Umsatz mit einer Gewinnschätzung von 4 € je Aktie im kommenden Jahr. Wenn dies bestätigt wird, ergäbe sich ein KGV von lediglich 9,5. 2,7 Mrd. € Marktwert hängen damit in der Luft. Mit dem bisherigen Verlauf müsste der Chef gehen. Da er mit der Zustimmung eines Großaktionärs antrat, ist zurzeit offen, ob sich dieser zurückzieht oder eine neue Wende einleitet. Das ist die Wette für die kommenden neun Monate inklusive Weihnachtsgeschäft.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Der Börsenherbst steht weiterhin für Überraschungen- Markttechnische Unfälle sind beherrschbar- 100 % Erholungspotenzial bei diesem DAX-Wert- DHL GROUP - Was kommt nach der Korrektur?- Der größte Industriedienstleister steht zum Verkauf- FRIEDRICH VORWERK - Was ist noch drin?- Blick auf ØRSTED und VESTAS- ESTÉE LAUDER wurde ausgebremstIhre Bernecker Redaktion /