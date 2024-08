Edgio ist das weltweit erste MAUD-fähige (Multicast-Assisted Unicast Delivery, Multicast-gestützte Unicast-Übertragung) CDN (Content Delivery Network, Netzwerk zur Bereitstellung von Inhalten)

Die Vorteile umfassen eine dedizierte Bereitstellung für Live-TV über das Internet, geringere Kosten, eine höhere Qualität der Inhalte, nahtlose Skalierbarkeit und umweltfreundlicheres Streaming

Die Zusammenarbeit verdeutlicht die Vorteile von MAUD für CDN-Betreiber und Inhaltsanbieter

Die BT Group hat bekanntgegeben, dass sie mit Edgio als ihrem ersten Partner zusammenarbeiten wird, um ihr CDN in ihre MAUD-Technologie zu integrieren. Die Unternehmen planen, in den kommenden Monaten die Bereitstellung von EE-TV-Inhalten auf einigen Set-Top-Boxen im Live-Netzwerk zu testen. Nach der Vorstellung von MAUD im Dezember 2023 wird diese Zusammenarbeit den Übergang der Technologie vom Konzeptbeweis zur realen Anwendung mit der ersten Live-CDN-Bereitstellung vollziehen und den Weg für weitere CDNs ebnen.

Angesichts der anhaltenden Nachfrage nach Live-Inhalten und den zunehmenden On-Demand-Diensten stellt MAUD eine zentrale Lösung für die BT Group (oder jeden anderen Internetdienstanbieter) dar, um die ständig steigende Datenlast zu bewältigen. Durch die Verwendung von "Multicast", um einzelne Streams zu einem gemeinsamen Stream zu kombinieren und diesen an alle Nutzer zu senden, die das Geschehen verfolgen möchten, ermöglicht MAUD eine effiziente Bereitstellung von Live-Streaming über das Internet. Diese Technologie verbessert das Zuschauererlebnis dank einer zuverlässigeren, qualitativ hochwertigeren und nachhaltigeren Bereitstellung von Live-Streaming.

CDNs sind ein zentraler Bestandteil des Content-Delivery-Pfads, da sie Inhalte so nah wie möglich am Kunden zwischenspeichern (cachen). Für MAUD-fähige CDN-Betreiber wie Edgio bietet die Technologie die Möglichkeit einer dedizierten Bereitstellung für das Streaming von TV-Inhalten über das Internet, sodass Live-Inhalte in höherer Qualität bereitgestellt werden können und die Wahrscheinlichkeit einer Beeinträchtigung der Inhalte durch anderen Internetverkehr wie das Herunterladen großer Dateien geringer ist.

Die effizientere Bereitstellung von Inhalten durch MAUD soll den CDN-Betreibern Kosteneinsparungen ermöglichen, indem sie eine nahtlose Skalierbarkeit erreichen können, ohne die Hardware-Caches erweitern zu müssen. Dies kann bei großen Sportereignissen wie der Fußball-WM oder der EM besonders wertvoll sein, da es den CDN-Betreibern eine sofortige und garantierte Skalierung ermöglicht, um die Nachfrage von Millionen gleichzeitiger Zuschauer zu decken.

MAUD-fähige CDNs stellen auch eine umweltfreundliche Lösung für Inhaltsanbieter dar. Die MAUD-Technologie verbraucht bis zu 50 weniger Bandbreite bei Veranstaltungen mit hohem Besucheraufkommen und reduziert den Energieverbrauch durch die Verwendung von weniger Caches. Inhaltsanbieter müssen für die Integration in das MAUD-fähige CDN keine Änderungen an ihren Endnutzer-Apps vornehmen.

Howard Watson, Chief Security and Networks Officer bei der BT Group, sagte: "Das Ziel der BT Group liegt in der Entwicklung einer effizienten Live-Streaming-Lösung, die den Anforderungen der Akteure im Bereich der Inhaltsbereitstellung gerecht wird. Im Rahmen unserer Partnerschaft mit Edgio leisten wir Pionierarbeit bei der Entwicklung eines effektiven Systems zur Inhaltsbereitstellung, das sich nahtlos in CDNs integrieren lässt und externen Inhaltsanbietern zugänglich ist.

Emma Whitmore, Group Vice President EMEA bei Edgio, fügt hinzu: "Wir haben bereits seit den Anfängen von MAUD mit der BT Group zusammengearbeitet und freuen uns, nun das erste Content Delivery Network zu sein, das Inhalte über MAUD bereitstellt. Indem wir die Überlastung im Kern von Telekommunikationsnetzen reduzieren, können wir unseren Kunden ein konsistenteres und hochwertigeres Erlebnis bieten. In Kombination mit der nahtlosen Integration unserer Inhaltsanbieter ermöglicht diese Technologie unseren Kunden eine einfache Einführung der Technologie in Märkten, in denen das Netzwerk aus einer Mischung verschiedener Lösungen besteht."

Als einer der wichtigsten Verfechter von Open Caching unterstützt Edgio die Streaming Video Technology Alliance (SVTA) bei ihrer Mission, Standards für skalierbare, effiziente Content Delivery Networks (CDNs) zu etablieren. Durch die Nutzung der Stärken der von Open Caching empfohlenen und akzeptierten Standards können Edgio und die BT Group schnell die Mechanismen einrichten, die für den Austausch der erforderlichen Informationen erforderlich sind, damit diese Partnerschaft erfolgreich sein kann.

