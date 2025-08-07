Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 07.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
US-Kupfer-Geheimtipp legt nach: Strategisches Projekt zündet Phase 2 mit KI-Bohrplanung
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 870737 | ISIN: FI0009000681 | Ticker-Symbol: NOA3
Xetra
06.08.25 | 17:35
3,530 Euro
+0,14 % +0,005
Branche
Telekom
Aktienmarkt
OMX Helsinki 25
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
NOKIA OYJ Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NOKIA OYJ 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,5403,54808:52
3,5383,54508:50
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP26,3600,00 %
BANK OF MARIN BANCORP22,370+0,36 %
MAGYAR BANCORP INC17,280+1,65 %
MARTIN MIDSTREAM PARTNERS LP3,080+0,49 %
NOKIA OYJ3,530+0,14 %
OP BANCORP10,6000,00 %
PEAPACK-GLADSTONE FINANCIAL CORPORATION21,2000,00 %
SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATION ADR66,00+0,76 %
VERITEX HOLDINGS INC26,200-2,24 %
VIB VERMOEGEN AG7,240-1,36 %
WINTRUST FINANCIAL CORPORATION108,000,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.