|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP
|US01877R1086
|0,6 USD
|0,5147 EUR
|BANK OF MARIN BANCORP
|US0634251021
|0,25 USD
|0,2144 EUR
|MAGYAR BANCORP INC
|US55977T2087
|0,08 USD
|0,0686 EUR
|MARTIN MIDSTREAM PARTNERS LP
|US5733311055
|0,005 USD
|0,0042 EUR
|NOKIA OYJ
|FI0009000681
|-
|EUR
|OP BANCORP
|US67109R1095
|0,12 USD
|0,1029 EUR
|PEAPACK-GLADSTONE FINANCIAL CORPORATION
|US7046991078
|0,05 USD
|0,0428 EUR
|SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATION AD ...
|US82706C1080
|0,5 USD
|0,4289 EUR
|VERITEX HOLDINGS INC
|US9234511080
|0,22 USD
|0,1887 EUR
|VIB VERMOEGEN AG
|DE000A2YPDD0
|-
|0,04 EUR
|WINTRUST FINANCIAL CORPORATION
|US97650W1080
|0,5 USD
|0,4289 EUR
