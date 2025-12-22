EQS-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf

VIB Vermögen AG verkauft Logistik-Immobilie in Großmehring



22.12.2025

VIB Vermögen AG verkauft Logistik-Immobilie in Großmehring Neuburg/Donau, 22. Dezember 2025. Die VIB Vermögen AG ("VIB"), eine auf Entwicklung, Erwerb und Verwaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, gibt die Beurkundung des Verkaufs einer Logistikimmobilie in Großmehring im Rahmen eines Asset-Deals bekannt. Es handelt sich um den Logistikstandort Großmehring, Junkers-Ring 7, nahe der Autobahn A9 im direkten Einzugsgebiet von Ingolstadt. Der Standort wird an einen Europäischen Investor verkauft. Das Closing der Transaktionen wird im ersten Quartal 2026 angestrebt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Logistikimmobilie in Großmehring wurde 2021 fertiggestellt und gehört seither zum Eigenbestand der VIB-Vermögen AG. Die Grundstücksgröße beträgt 12.470 qm, die Mietfläche 7.068 qm. Es handelt sich um ein Single-Tenant Objekt. Über die VIB Vermögen AG:

Die VIB Vermögen AG ist eine auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von modernen und nachhaltig profitablen Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien aus den Assetklassen Logistik & Light Industrial sowie Büro. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das breit angelegte Geschäftsmodell der VIB umfasst neben Direkterwerben auch das komplette Spektrum von Eigenentwicklungen und Nachverdichtungen, im Rahmen eines 360 Grad Ansatzes: Zum einen erwirbt die VIB Vermögen AG bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Gleichzeitig gehören Verkäufe zur Gesamtstrategie. Zudem bietet die VIB umfassende Dienstleistungen und Lösungen im Bereich des Immobilienmanagements für institutionelle Investoren an und ist an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt. Ansprechpartner:

Investor Relations:

VIB Vermögen AG Tilly-Park 1

86633 Neuburg/Donau

Tel.: + 49 (0)8431 9077-949

Fax: + 49 (0)8431 9077-1949

ir@vib-ag.de



