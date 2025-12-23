An der Börse herrscht eine klare Zweiklassengesellschaft, wenn es um die Bewertung von Informationsanbietern geht. Klassische Medienhäuser, die von Werbeeinnahmen abhängen, werden oft mit niedrigen einstelligen Multiplikatoren gehandelt. Datenanbieter hingegen, die ihre Kunden über Abonnements und proprietäre Datenbanken binden, genießen die hohen Bewertungen des Tech-Sektors. Aspermont, der australische Marktführer für B2B-Informationen im Rohstoffsektor, vollzieht derzeit genau diese lukrative Transformation. Ein Blick auf die Konkurrenz offenbart, wohin die Reise gehen kann: Während die kanadische Gesellschaft Glacier Media zeigt, wie man Nachrichten und Daten profitabel verknüpft, liefert der britische Gigant Informa den Beweis, dass spezialisierte B2B-Informationen ein Milliardengeschäft sind. Aspermont adaptiert diese Erfolgsmodelle derzeit aggressiv, wird vom Markt aber noch immer wie ein alter Zeitungsverlag bewertet. Dabei hat das Unternehmen längst bewiesen, dass es zahlungskräftige Kunden im B2B-Segment überzeugen kann.Den vollständigen Artikel lesen ...
