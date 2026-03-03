Das Instrument 00W AU000000ASP3 ASPERMONT LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.03.2026 und ex Kapitalmassnahme am 04.03.2026

The instrument 00W AU000000ASP3 ASPERMONT LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.03.2026 and ex capital adjustment on 04.03.2026



Das Instrument S8F GB00B0WD0R35 SOLGOLD PLC EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.03.2026 und ex Kapitalmassnahme am 04.03.2026

The instrument S8F GB00B0WD0R35 SOLGOLD PLC EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.03.2026 and ex capital adjustment on 04.03.2026



Das Instrument NYZ FR0010397232 NOVACYT EO-,0667 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.03.2026 und ex Kapitalmassnahme am 04.03.2026

The instrument NYZ FR0010397232 NOVACYT EO-,0667 EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.03.2026 and ex capital adjustment on 04.03.2026



Das Instrument 4Y50 FR001400LO86 DBT SA EO 1,- EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.03.2026 und ex Kapitalmassnahme am 04.03.2026

The instrument 4Y50 FR001400LO86 DBT SA EO 1,- EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.03.2026 and ex capital adjustment on 04.03.2026



Das Instrument 2S0 NO0010863285 SATS ASA NK 2,125 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.03.2026 und ex Kapitalmassnahme am 04.03.2026

The instrument 2S0 NO0010863285 SATS ASA NK 2,125 EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.03.2026 and ex capital adjustment on 04.03.2026





© 2026 Xetra Newsboard