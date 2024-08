Apple zählt zu den Favoriten der Wall Street, doch so bullish wie Ananda Baruah von Loop Capital ist - zumindest gemessen am Kursziel für die Aktie - niemand. In einer aktuellen Studie hat er seine positive Einschätzung noch einmal bekräftig und die Kaufempfehlung für die Papiere von Apple bestätigt.Zur Begründung verweist er auf neue Erkenntnisse seines Kollegen John Donovan, Lieferketten-Spezialist bei Loop. Dessen Analyse deute nämlich darauf hin, dass die iPhone-Auslieferungen im laufenden September-Quartal ...

