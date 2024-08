NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Unilever um gleich zwei Stufen von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 3800 auf 5600 Pence angehoben. Die Abtrennung des Speiseeis-Geschäfts sei der Stimmung für die Aktien des Unternehmens zuträglich, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Auch mit Blick auf die strategische Ausrichtung und hinsichtlich der Bewertung der einzelnen Konzernsegmente wirke sich der Verkauf positiv aus, argumentierten die Analysten. Die verbleibenden Bereiche des Lebensmittelherstellers zeichneten sich durch überdurchschnittliches Wachstum und stärkere Margen aus.

Die Aktien von Unilever legten am Donnerstag nach dem positiven Analystenkommentar der BofA vergleichsweise deutlich auf bis zu 4821 Pence zu. Zuletzt standen Titel noch 1,5 Prozent höher bei 4803 Pence. Das Wertpapier näherte sich damit wieder seinem Mehrjahreshoch von 4920 Pence Anfang August. Selbst von diesem Hoch sieht BofA noch ein Wachstumspotenzial von fast 14 Prozent. Seit Jahresbeginn haben Papiere von Unilever mehr als ein Viertel gewonnen.

BofA geht von einem besseren organischen Wachstum bei Unilever aus, und zwar unter anderem dank einer Verbesserung der Marktanteile. Zudem fokussiere sich das Management nach einem Richtungswechsel auf seine starken Marken, Innovation und eine bessere Kapitalrendite. Auch die Abspaltung des Geschäfts mit Speiseeis werde sich demnach vorteilhaft auf das Wachstum, den Fokus des Managements und die Bewertung auswirken. Die Herausforderungen seien ferner bekannt, während die Margen höher sein sollten.

Die wahrscheinlich vom vorherigen Management eingeleitete Trendwende werde von der aktuellen Führung erfolgreich fortgesetzt und könnte laut den BofA-Analysten weniger Zeit für die Verwirklichung in Anspruch nehmen als bisher angenommen.

Gemäß der Einstufung "Buy" geht Bank of America davon aus, dass die Aktie innerhalb von 12 Monaten eine Gesamtrendite aus Kursgewinn und Dividende von mindestens 10 Prozent abwerfen wird./lfi/jkr/he

