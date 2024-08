Tuttlingen / Research Triangle Park, USA (ots) -Das familiengeführte und international agierende Medizintechnikunternehmen KARL STORZ gibt die Akquisition des innovativen Robotik-Spezialisten Asensus Surgical (Asensus) mit Hauptsitz in Raleigh, North Carolina, in den USA, bekannt. Neben hochmodernen Endoskopen und integrierten Komplettlösungen für den Operationssaal expandiert KARL STORZ damit weiter im Bereich innovativer Robotik-, Augmented-Intelligence- und digitaler Lösungen für den chirurgischen Einsatz.Strategische Akquisition um chirurgische Robotik und Perfomance-Guided Surgery voranzutreibenDie Medizintechnikprodukte, Softwarelösungen und integrierten Operationssäle des 1945 in Deutschland gegründeten Familienunternehmens KARL STORZ sind global gefragt. Die Akquisition von Asensus erfolgt insbesondere aufgrund der vielversprechenden Talente und Technologien. Das Robotik-Unternehmen erwies sich aufgrund einer übereinstimmenden Philosophie und Vision zur Zukunft der digitalen Chirurgie sowie der Erfahrung bei der Markteinführung des Senhance-Roboters der ersten Generation als ideale Ergänzung. Asensus bringt vielfältiges Robotik- und Augmented-Intelligence-Know-how für chirurgische Anwendungen sowie regulatorische Expertise und Unternehmergeist ein. Das LUNA-System der zweiten Generation befindet sich in der Entwicklung und ist so positioniert, dass es eine verbesserte robotische Präzision und Dexterität bietet sowie neue Maßstäbe bei der Beweglichkeit setzt, die insbesondere die fortschrittlichen Visualisierungsmöglichkeiten von KARL STORZ im Bereich "Imaging" enorm bereichern.Gemäß den Bedingungen der von den Asensus-Aktionären genehmigten Übernahmevereinbarung hat die einhundertprozentige, US-amerikanische Tochtergesellschaft KARL STORZ Endoscopy-America Inc. alle ausstehenden Aktien von Asensus für 0,35 US-Dollar pro Aktie in bar erworben. Durch die Übernahme ist Asensus nun eine Tochtergesellschaft in der Organisation von KARL STORZ. Der Handel mit ihren Stammaktien an der NYSE American wurde eingestellt.Gemeinsame Entwicklung innovativer Robotik-Lösungen für den OperationssaalDer Abschluss dieser Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein für beide Unternehmen. "Die Spitzentechnologie und das Know-how von Asensus im Bereich der robotischen Chirurgie ergänzen unser umfassendes Portfolio an chirurgischen Lösungen ideal", unterstreicht Karl-Christian Storz, CEO des global agierenden Familienunternehmens KARL STORZ mit Hauptsitz in Tuttlingen im Süden Deutschlands. "Die Akquisition erweitert sowohl unser Portfolio als auch unsere Marktpräsenz und stärkt unsere Position auf dem wachsenden Markt für robotergestützte und digitale Chirurgie - insbesondere durch die Entwicklung des LUNA-Systems als nächste Robotik-Generation. Wir freuen uns sehr, die über 200 talentierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Asensus in unserem Unternehmen willkommen zu heißen. Gemeinsam werden wir das Gesundheitswesen revolutionieren, indem wir es weltweit ermöglichen, noch bessere Behandlungsergebnisse für Patientinnen und Patienten sowie OP-Teams zu erzielen", so Storz weiter.Anthony Fernando, Präsident und CEO von Asensus Surgical, freut sich sehr über den Zusammenschluss: "Das ist ein aufregendes neues Kapitel für Asensus. In dem wir unsere Kräfte mit einem der führenden Unternehmen in der Endoskopie bündeln, das sich zu einem Systemanbieter für integrierte Medizintechnik entwickelt hat, sind wir hervorragend positioniert, um die Entwicklung und Bereitstellung unserer innovativen robotergestützten und digitalen, chirurgischen Lösungen zu beschleunigen. Dieser Zusammenschluss wird Patientinnen und Patienten sowie Chirurginnen und Chirurgen weltweit zugutekommen, indem wir gemeinsam die Präzision, Sicherheit und Vorhersehbarkeit in der Chirurgie vorantreiben und verbessern."Über KARL STORZDas Medizintechnik-Unternehmen KARL STORZ wurde 1945 in Tuttlingen, Deutschland, gegründet und zählt zu den international führenden Anbietern in der Welt der Endoskopie. In dritter Generation beschäftigt das Familienunternehmen weltweit 9.400 Mitarbeitende in mehr als 40 Ländern - allein im Raum Tuttlingen sind es 3.400 Beschäftigte. Das Portfolio umfasst rund 13.000 Produkte für die Human- und Veterinärmedizin. KARL STORZ steht für visionäres Design, handwerkliche Präzision und klinische Effektivität. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2023 betrug 2,17 Milliarden Euro. Produktionsstandorte befinden sich in Deutschland, den USA, der Schweiz und Estland. Mehr Informationen finden Sie unter: www.karlstorz.comÜber Asensus Surgical, Inc.Asensus Surgical revolutioniert die Chirurgie mit der ersten intraoperativen Augmented-Intelligence-Technologie, die für den Einsatz in Operationssälen auf der ganzen Welt zugelassen ist. Asensus ist als preisgekrönter Marktführer im Bereich der digitalen Technologie anerkannt und hat es sich zur Aufgabe gemacht, chirurgische Eingriffe zugänglicher und vorhersehbarer zu machen und dabei durchweg hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Der neuartige Ansatz von Asensus zur Digitalisierung der Laparoskopie hat zu Systemplatzierungen weltweit geführt. Asensus wird von Ingenieurinnen und Ingenieuren, medizinischen Fachkräften sowie Branchenexpertinnen und -experten geleitet und ist von menschlichem Einfallsreichtum und Zusammenarbeit angetrieben. 