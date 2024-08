The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.08.2024.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.08.2024

.

ISIN Name

CA30727R1091 FANSUNITE ENTERT.

CA9837872014 X1 ENTERTAINMENT GROUP

GB00BMTS0J78 PARAGON OFFSHORE DL-,01

NL0006129074 AUDIUS SE INH O.N.

US04367G1031 ASENSUS SURGICAL DL-,001

© 2024 Xetra Newsboard