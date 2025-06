EQS-News: audius SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten inklusive der Dividende in Höhe von 20 Cent je Aktie zu



25.06.2025 / 18:07 CET/CEST

Weinstadt, 25.06.2025.



Die audius SE hat am heutigen Tag, den 25.06.2025, ihre jährliche ordentliche Hauptversammlung wieder als Präsenzveranstaltung im Waiblinger Bürgerzentrum durchgeführt.



Versammlungsleiter und Vorstände informierten über die positive Entwicklung der audius und den erwarteten weiteren Schritten zum Erreichen des Ziels im kommenden Jahr eine Gesamtleistung von mehr als 115 Mio. Euro zu erreichen. Dabei wurde auch über die jüngste Akquisition der Ergonomics AG und über zukünftige Ideen für Zukäufe berichtet.



Neben Regelbeschlüssen stand in diesem Jahr die satzungsgemäße Neuwahl auf der Tagesordnung. Die Aktionäre stimmten zu, dass neben Dr. Ottmar Gast und Robert Käß Herr Jürgen Tschiesche, Wirtschaftsprüfer aus Weinstadt, neues Mitglied des Aufsichtsrats der audius SE wird. Er übernimmt damit den Sitz von Herrn Franz Honner, der aus persönlichen Gründen ausschied. In der direkt an die Hauptversammlung anschließenden Aufsichtsratssitzung wurde Herr Dr. Ottmar Gast wieder zum Aufsichtsratsvorsitzenden und Herr Robert Käß zu dessen Stellvertreter gewählt. Der Aufsichtsrat trat somit gestern seine Amtsperiode von 4 Jahren in dieser neuen Konstellation an.



Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Ottmar Gast und Vorstandsvorsitzende Rainer Francisi zum Ausscheiden von Franz Honner: "Wir danken Franz Honner für seine langjährige und engagierte Tätigkeit in der Geschäftsleitung sowie zuletzt als Aufsichtsrat für die Gesellschaft. Wir freuen uns, dass er uns als Aktionär weiterhin erhalten bleibt und wünschen ihm alles Gute."



Zudem stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre der Dividende von 20 Cent je Aktie zu. Die Dividende der audius Gruppe orientiert sich damit im Rahmen ihrer nachhaltigen und attraktiven Dividendenpolitik bereits das fünfte Mal an der Hälfte des Jahresüberschusses.



Die zur Abstimmung gestandenen Tagesordnungspunkte wurden gemäß dem Vorschlag der Verwaltung verabschiedet.



Alle relevanten Unterlagen zur Hauptversammlung sind hier auf unserer Website zur Einsicht eingestellt.





Über audius

Die ITK-Unternehmensgruppe audius wurde im Jahr 1991 gegründet und operiert mit ihren knapp 700 Mitarbeitenden und Fokus auf die DACH-Region an 20 Standorten weltweit - davon 13 in Deutschland.

Das Portfolio umfasst drei Geschäftsbereiche: IT-Services und Software/Cloud mit individuell angepassten Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne, sowie Telekommunikation mit Schwerpunkt Netzinfrastrukturen und Auf- und Ausbau des 5G-Netzes.

Zu audius' Kunden zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe und der Fokus bei deren Betreuung liegt auf dem Einsatz zukunftsorientierter Technologien wie künstlicher Intelligenz und Best Practices. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Akquisitionen zu wachsen.

Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

audius SE

Investor Relations

t.: +49 7151 369 00 359

ir@audius.de

https://www.audius.de/de



