Die Aktien von Peloton Interactive Inc. haben ein fulminantes Comeback hingelegt mit dem höchsten Kursplus seit eineinhalb Jahren: In der Spitze ging es um rund 30 Prozent nach oben. Das Fitnessunternehmen hat Quartalsergebnisse vorlegt, die die Erwartungen der Analysten übertrafen. Dies deutet darauf hin, dass die Bemühungen um eine Neuausrichtung des Unternehmens erste Früchte tragen. Peloton, mit Sitz in New York, erzielte im Quartal bis zum 30. Juni einen Umsatz von 644 Millionen US-Dollar, ...

