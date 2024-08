Die Aktien von Nvidia legen heute eine Pause ein, nachdem der Kurs mehrere Tage in Folge gestiegen ist. Am kommenden Mittwoch wird der Halbleiterkonzern seine Quartalszahlen veröffentlichen. Gelingt es, die Erwartungen zu übertreffen, könnten die Aktien auf ein neues Jahreshoch klettern.Der Analystenkonsens rechnet für das abgelaufene Quartal mit einem Umsatz von 28,9 Milliarden Dollar, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (13,5 Milliarden Dollar) mehr als einer Verdoppelung entsprechen würde. ...

