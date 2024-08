The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.08.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.08.2024



ISIN Name

CA23343T1049 DGTL HOLDINGS INC.

CA54571Q1081 LOTUS VENTURES INC.

CA80387M1068 SASSY GOLD CORP.

CA92261D1024 VELOX ENERGY MATERIALS

DE000A14YKA5 L+G-LOIM GGB.F.UETF AEHDZ

IE00BLF7VW10 SPDR BL.SASB EO EOA

