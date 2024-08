Die AWS-Region Asien-Pazifik (Malaysia) bietet Kunden neue Möglichkeiten, um Workloads auszuführen und Daten sicher in Malaysia zu speichern, während Endbenutzer von noch kürzeren Latenzzeiten profitieren

Die neue Region unterstreicht das langfristige Engagement von AWS, die hohe Nachfrage nach Cloud-Diensten in Malaysia und im gesamten asiatisch-pazifischen Raum zu bedienen

AWS plant Investitionen von mehr als 6,2 Mrd. US-Dollar (etwa 29,2 Mrd. MYR) und die Schaffung von durchschnittlich mehr als 3.500 Vollzeitarbeitsplätzen pro Jahr in Malaysia bis 2038

Zu den aktiven Kunden in Malaysia gehören Bursa Malaysia, CelcomDigi, GX Bank Berhad, PayNet, Petroliam Nasional Berhad, das Department of Broadcasting Malaysia, Tenaga Nasional Berhad und viele andere, die Innovationen auf AWS entwickeln

Amazon Web Services (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), hat heute den Start der AWS-Region Asien-Pazifik (Malaysia) bekannt gegeben. Ab heute stehen Entwicklern, Start-ups, Unternehmern und Unternehmen sowie Regierungs-, Bildungs- und gemeinnützigen Einrichtungen mehr Optionen zur Verfügung, um ihre Anwendungen auszuführen und Endbenutzer über AWS-Rechenzentren in Malaysia zu bedienen. Im Zuge seines langfristigen Engagements plant AWS, bis 2038 rund 6,2 Mrd. US-Dollar (etwa 29,2 Mrd. MYR) in Malaysia zu investieren. Weitere Informationen über AWS Global Infrastructure finden Sie unter aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

Laut Schätzungen werden Bau und Betrieb der neuen AWS-Region etwa 12,1 Mrd. US-Dollar (57,3 Mrd. MYR) zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) Malaysias beitragen und bis 2038 durchschnittlich mehr als 3.500 Vollzeitarbeitsplätze pro Jahr in externen Unternehmen schaffen. Diese Stellen, die in Branchen wie Bauwesen, Gebäudewartung, Ingenieurwesen oder Telekommunikation entstehen, werden Teil der AWS-Lieferkette in Malaysia sein.

"Der Start der neuen AWS-Infrastrukturregion in Malaysia stellt malaysischen Organisationen und Unternehmen jeder Größe Zugang zu modernen aufkommenden Technologien bereit und stärkt die Innovationskraft unseres Landes im digitalen Bereich", erklärt Tengku Zafrul, Minister für Investitionen, Handel und Industrie (MITI). "Dieser Meilenstein ist ein wichtiger Schritt bei der Verwirklichung des New Industrial Master Plan 2030 von Malaysia, der den Aufbau einer hochqualifizierten, innovativen, prosperierenden, integrativen und nachhaltigen Wirtschaft verfolgt. Wir erkennen die transformative Kraft von Digitalisierung, Cloud Computing und künstlicher Intelligenz als maßgebliche Faktoren für Malaysias Bestrebungen an, ein Produktions- und Service-Hub in Asien zu werden. Die AWS-Infrastruktur ist die bisher größte Investition eines internationalen Technologieunternehmens in Malaysia und wird dabei helfen, die globale Wettbewerbsfähigkeit von Malaysia zu gewährleisten."

"Die neue AWS-Region in Malaysia ermöglicht Unternehmen in der asiatisch-pazifischen Region, das gesamte Potenzial der weltweit umfangreichsten und zuverlässigsten Cloud abzurufen und Kunden bei der Bereitstellung wegweisender Anwendungen mit einem breiten Spektrum von AWS-Technologien wie KI und ML zu unterstützen", erklärt Prasad Kalyanaraman, Vice President of Infrastructure Services bei AWS. "Die aufstrebende Digitalwirtschaft Malaysias benötigt Zugriff auf eine sichere, stabile und nachhaltige Cloud-Infrastruktur. Mit dem heutigen Start fördert AWS die digitale Transformation Malaysias und wird daran mitwirken, die Rolle des Landes als regionaler Hub für KI zu beschleunigen."

Mit der Einführung der AWS-Region Asien-Pazifik (Malaysia) betreibt AWS mehr als 108 Availability Zones, die auf 34 geografische Regionen verteilt sind. Geplant ist die Einrichtung von 18 neuen Availability Zones und sechs neuen AWS-Regionen in Mexiko, Neuseeland, Saudi-Arabien, Taiwan und Thailand sowie der AWS European Sovereign Cloud. AWS-Regionen umfassen Availability Zones, die die Infrastruktur an verschiedenen geografischen Standorten implementieren. Die AWS-Region Asien-Pazifik (Malaysia) besteht aus drei Availability Zones, die weit genug voneinander entfernt sind, um die Geschäftskontinuität der Kunden sicherzustellen, zugleich aber auch nahe genug, um niedrige Latenzzeiten für Hochverfügbarkeitsanwendungen zu gewährleisten, die mehrere Availability Zones nutzen. Jede Availability Zone verfügt über eine unabhängige Stromversorgung, Kühlung und physische Sicherheit und ist über redundante Netzwerke mit extrem kurzen Latenzzeiten verbunden. AWS-Kunden, für die eine hohe Verfügbarkeit entscheidend ist, können ihre Anwendungen so konzipieren, dass sie in mehreren Availability Zones ausgeführt werden, und auf diese Weise eine maximale Fehlertoleranz erreichen.

Mit Analysen, Computing, Datenbanken, IoT, generativer KI, ML, mobilen Diensten, Speicherung und anderen Cloud-Technologien bietet AWS das breiteste und detaillierteste Serviceportfolio. AWS-Kunden, die von Start-ups und Unternehmen über Einrichtungen des öffentlichen Sektors bis hin zu gemeinnützigen Organisationen reichen, werden dazu befähigt, die erweiterten Technologien des weltweit führenden Cloud-Anbieters einzusetzen, um Innovationen zu entwickeln, den Anforderungen an die Datenresidenz gerecht zu werden, von kürzeren Latenzzeiten zu profitieren und die Nachfrage nach Cloud-Diensten in Malaysia und in der gesamten asiatisch-pazifischen Region zu bedienen.

Kunden und AWS-Partner begrüßen AWS-Region in Malaysia

Unter den Millionen aktiver Kunden, die AWS in mehr als 190 Ländern rund um den Globus nutzen, befinden sich auch viele malaysische Organisationen. Unternehmen aus Malaysia wählen AWS, um innovativ zu bleiben, die Kosteneffizienz zu steigern und die Markteinführungszeiten zu verkürzen. Zu den malaysischen AWS-Kunden zählen Astro Malaysia Holdings Berhad, Axiata Group, Bank Islam Malaysia, Bursa Malaysia, CelcomDigi, das Department of Broadcasting Malaysia (RTM), GX Bank Berhad (GXBank), Johor Corporation, PayNet, und Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS). Kunden des öffentlichen Sektors in Malaysia setzen auf AWS, um ihre Kosten zu senken und den lokalen Bürgern bessere Dienstleistungen anzubieten. Zu diesen Kunden gehören die Asia Pacific University (APU) of Technology Innovation, Beeducation Adventures Sdn. Bhd. (BeED), Department of Statistics Malaysia (DOSM), Ministry of Higher Education Malaysia (MOHE), Pos Malaysia und Tenaga Nasional Berhad (TNB). Malaysische Start-ups und mittelständische Unternehmen wie Aerodyne, Carsome, QRRA oder Tapway nutzen AWS als Fundament ihrer Geschäftstätigkeit, um in der asiatisch-pazifischen Region und weltweit ein dynamisches Wachstum zu erreichen.

Bursa Malaysia, die nationale Börse in Malaysia, hat erst kürzlich die innovative Centralized Sustainability Intelligence-Plattform (CSI) auf AWS bereitgestellt, um den Übergang des Landes zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft zu erleichtern. "Die Bursa Malaysia begrüßt die Einführung der AWS-Cloud-Infrastruktur in Malaysia als bedeutenden Schritt für die Digitalwirtschaft des Landes, der Innovationen fördern wird, die das Wachstum der Kapitalmärkte vorantreiben", so Datuk Muhamad Umar Swift, CEO bei der Bursa Malaysia. "Unsere Kooperation mit AWS zur Einführung einer CSI-Plattform gibt malaysischen Unternehmen und ihren Zulieferern wichtige Impulse zur Standardisierung der ESG-Berichterstattung und zur Dekarbonisierung ihrer Lieferkette. Cloud Computing wird auch künftig die Nachhaltigkeitspraktiken in malaysischen Unternehmen verbessern und sich positiv auf das gesamte Ökosystem auswirken."

CelcomDigi, ein führender Telekommunikationsanbieter in Malaysia, setzt auf Amazon Bedrock, um zahlreiche grundlegende und maßgeschneiderte große Sprachmodelle für hohe Performance-Anforderungen zu nutzen und auf diese Weise eine unternehmensweite KI-Sandbox für sichere und schnelle Innovationszyklen im Privat- und Firmenkundengeschäft einzurichten. "Die neue AWS-Region in Malaysia eröffnet CelcomDigi spannende neue Möglichkeiten und hilft uns dabei, unsere Transformation zu einem führenden Telco-Tech-Unternehmen zu beschleunigen", erklärt Datuk Idham Nawawi, CEO bei CelcomDigi. "Aufbauend auf AWS-Infrastruktur und -KI-Diensten für unsere Geschäftssysteme und Verbraucheranwendungen wollen wir die betriebliche Effizienz optimieren und unseren Kunden ein besseres Erlebnis ermöglichen. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit AWS zu verstärken, die auf einem gemeinsamen Engagement für die Förderung von Innovationen und den Aufbau des digitalen Ökosystems in Malaysia beruht."

ELSA Corp. (ELSA) setzt Sprachtechnologie und künstliche Intelligenz ein, um Englischlernenden, die keine Muttersprachler sind, dabei zu helfen, selbstbewusster und fließender zu sprechen. Die App ELSA Speak wird in mehr als 100 Ländern eingesetzt. "Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit AWS konnten wir mehr als 50 Millionen Englischlernende bei der Verbesserung ihrer Sprachkenntnisse unterstützen und unsere globale Marktexpansion beschleunigen", so Will Polese, Vice President, Revenue bei ELSA. "Dank der flexiblen Konfigurationsoptionen von AWS für Datenverarbeitung, Datenbank und Speicherung großer Mengen von Echtzeitdaten ist ELSA dazu in der Lage, einen rasanten Anstieg der Benutzerzahlen zu bewältigen und ein hohes Maß an Benutzerzufriedenheit zu erzielen. Die neue AWS-Region in Malaysia wird unsere Fähigkeiten erweitern und uns dabei helfen, unseren Kunden und Endkunden zuverlässige Lösungen mit niedriger Latenz bereitzustellen. Mit dieser Investition demonstriert AWS seine Entschlossenheit, die Digitalwirtschaft zu unterstützen und die Inklusion mithilfe von Technologien zu verbessern."

Die GXBank ist die erste digitale Bank Malaysias, die sich der Aufgabe verschrieben hat, die finanzielle Sicherheit jedes Malaysiers und jeder Malaysierin zu erhöhen. "Mit Unterstützung durch AWS konnten wir die GXBank innerhalb von 16 Monaten in Betrieb nehmen und in nur acht Monaten 13 Millionen Transaktionen für mehr als 750.000 Kunden ausführen", berichtet Pei-Si Lai, CEO bei der GXBank. "Wir sind sehr erfreut, die AWS-Region in Malaysia willkommen zu heißen, die malaysischen Unternehmen, Unternehmern und KMUs eine skalierbare und sichere digitale Infrastruktur für die Entwicklung nahtloser Kundenerlebnisse bietet. Gemeinsam mit AWS wollen wir dazu beitragen, mithilfe von modernen Technologien den Zugang zu Finanzdienstleistungen zu demokratisieren und die finanzielle Inklusion in der gesamten ASEAN-Region zu fördern."

PETRONAS ist ein globaler Energie- und Lösungsanbieter, der in über 50 Ländern vertreten ist. Das Unternehmen nutzt AWS für neue und bestehende Lösungen wie Malaysias erste E-Wallet (SETEL) für den Kauf von Kraftstoff sowie eine Cloud-basierte Logistiklösung und Dienstleistungsplattform (STEAR) für die Offshore-Industrie. "Digitale Technologien haben in allen Geschäftsbereichen eine zentrale Rolle. Cloud-Dienste ermöglichen unsere Initiativen in den Bereichen künstliche Intelligenz, IoT, erweiterte Analytik, Robotik und Datenverwaltung", so Ir. Mohd Yusri Mohamed Yusof, Senior Vice President, Project Delivery and Technology, PETRONAS. "Die Investition von AWS in Malaysia wird unsere Anforderungen an die Datenresidenz erfüllen, die Performance verbessern und die digitalen Fähigkeiten des Landes steigern. Ich bin begeistert von den Möglichkeiten, die diese Investition in Malaysia schaffen kann, um eine regionale Führungsrolle in der digitalen Wirtschaft zu übernehmen."

RTM, die nationale öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt in Malaysia, setzt AWS zum Erstellen und Skalieren innovativer Anwendungen für Millionen von Kunden mithilfe seiner digitalen Medienbereitstellungsplattform RTMKlik ein. "Mit dem Start der AWS-Region in Malaysia werden wir die generativen KI-Dienste von AWS wie Bedrock nutzen können, um transformative Innovationen für RTMKlik zu entwickeln und unsere Inhalte auf die Präferenzen jedes RTMKlik-Nutzers auszurichten", erläutert Datuk Suhaimi Sulaiman, Director General bei RTM. "AWS hat uns dabei geholfen, die Inklusion von RTMKlik zu verbessern, indem wir Mehrwertdienste wie Live-Untertitel bereitgestellt haben, damit hörgeschädigte Zuschauer die Live-Übertragungen besser verstehen und mitverfolgen können. Fortschritte wie diese verbessern das Nutzererlebnis und ermöglichen uns, ein breites Publikum zu erreichen. AWS hat maßgeblich dazu beigetragen, RTMKlik zu einer dynamischeren, zugänglicheren und benutzerorientierten Plattform zu machen."

TNB, ein führendes Versorgungsunternehmen in Asien, betreut in Malaysia mehr als 9,5 Millionen gewerbliche, industrielle und private Kunden. In Kooperation mit AWS beschleunigt TNB seine digitale Transformation, um das Kundenerlebnis zu verbessern und innovative intelligente Energielösungen zu entwickeln. "Im Rahmen unseres 10-Jahres-Plans "Reimagining TNB" arbeiten wir mit AWS beim Aufbau von digitalen Fähigkeiten und Infrastrukturen, die die Dekarbonisierungsziele unserer Geschäftseinheiten unterstützen", erklärt Azlan Ahmad, Chief Information Officer bei TNB. "Digitale Lösungen sind der Schlüssel zur Modernisierung des Stromnetzes und zum Ausbau der Kapazitäten bei erneuerbaren Energien. Gleichzeitig unterstützen wir unsere Kunden durch wegweisende digitale Plattformen. Durch Kooperationen wie diese gestaltet TNB die Zukunft nachhaltiger und effizienter Energie mit und sorgt dafür, dass wir den wachsenden Energiebedarf decken und bei der Energiewende eine Vorreiterrolle übernehmen."

Dem weltweiten AWS-Partnernetzwerk (APN) gehören Zehntausende von unabhängigen Softwareanbietern (ISVs) und Systemintegratoren (SIs) an. AWS-Partner entwickeln innovative Lösungen und Services auf AWS, und das APN bietet den Kunden wichtige Supportleistungen in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Technologie, Marketing und Markteinführung. AWS-ISVs, Technologiepartner, SIs und Beratungspartner unterstützen Kunden des privaten und öffentlichen Sektors bei der Migration zu AWS und der Implementierung geschäftskritischer Anwendungen und erbringen ein breites Spektrum an Überwachungs-, Automatisierungs- und Verwaltungsdiensten für die Cloud-Umgebungen der Kunden. Zu den AWS-Partnern in Malaysia gehören Accenture, Aerodyne, Axrail, CelcomDigi, Deloitte, eCloudvalley, Exabytes, G-AsiaPacific, GHL, Kyndryl, Maxis, Radmik Solutions, Silverlake Axis, SoftwareOne, Tapway, Uberfusion und VSTECS. Eine Liste aller AWS-Partner finden Sie unter aws.amazon.com/partners.

G-AsiaPacific ist ein vollständig integriertes Cloud-Beratungsunternehmen mit Sitz in Malaysia, das in der gesamten asiatisch-pazifischen Region tätig ist, und ein Consulting Partner des AWS-Partnernetzwerks. "Die neue AWS-Region in Malaysia ist für uns eine einzigartige Chance, noch bessere Serviceangebote für unsere Kunden des öffentlichen Sektors, der Finanzdienstleistungsbranche, des Bildungssektors und anderer Branchen zu entwickeln", berichtet Mark Goh, CEO und Mitbegründer von G-AsiaPacific. "Mit AWS können wir unseren Kunden dabei helfen, wichtige interne Daten- und Compliance-Richtlinien festzulegen und zugleich die lokalen Anforderungen an Datenresidenz und -sicherheit zu erfüllen. Die erweiterten Technologien von AWS ermöglichen unseren Kunden, schneller und kostengünstiger zu testen und zu iterieren und die Innovationszyklen in immer mehr Branchen zu beschleunigen. Wir planen, eine größere Zahl hochqualifizierter Cloud-Talente zu fördern, um die neuesten AWS-Funktionen besser zu nutzen und das Wachstum der dynamischen Digitalwirtschaft Malaysias voranzutreiben."

Tapway, ein malaysisches Start-up und ein führender KI-Lösungsanbieter Südostasiens, setzt AWS-Datenanalyse- und ML-Technologien wie Amazon SageMaker ein, um aus Bildern und Videos verwertbare Erkenntnisse für verschiedene Branchen zu extrahieren. Die SamurAI-Computer-Vision-Lösung des Start-ups auf AWS ist auf dem AWS Marketplace erhältlich. "Die Einführung einer AWS-Region in Malaysia verringert die Latenzzeiten beim Zugriff auf wichtige Cloud-Services, die unsere schnell wachsende KI-Vision-Plattform datenkonform betreiben und skalieren", so Lim Chee How, Gründer und CEO von Tapway. "Wir freuen uns darauf, zu erleben, wie Tapway dank der Infrastrukturinvestition von AWS in Malaysia noch mehr Menschen ermöglichen wird, mithilfe ihrer lokal gespeicherten Big Data schnell und kostengünstig KI-Vision-Technologielösungen zu entwickeln, zu trainieren und einzusetzen."

Weiterbildung von Arbeitnehmern in Malaysia

Seit 2017 hat AWS Malaysia mehr als 100.000 Beschäftigten in Malaysia Cloud-Fähigkeiten vermittelt. AWS investiert weiterhin in Schulungen von Entwicklern, Studenten und der nächsten Generation von IT-Führungskräften in Malaysia, um sie über die AWS Skills to Jobs Tech Alliance und AWS-Schulungs- und Zertifizierungsprogrammen wie die AWS Academy mit gefragten Cloud-Qualifikationen auszustatten. Die AWS Academy bietet höheren Bildungseinrichtungen weltweit einen kostenlosen, fertigen Lehrplan für Cloud Computing, der Studenten auf branchenweit anerkannte AWS-Zertifizierungen und gefragte Cloud-Jobs vorbereitet. Derzeit bietet die AWS Academy Kurse an 49 Universitäten in Ost- und West-Malaysia an, darunter die Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU), die Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology (TAR UMT) und die Universiti Teknologi Malaysia, die Cloud-Grundlagen, Cloud-Architektur, Cloud-Betrieb, Cloud-Entwicklung und Daten-Engineering sowie Spezialzertifizierungen für maschinelles Lernen, Cybersicherheit und andere Bereiche umfassen. Seit 2018 wurden mehr als 25.000 Studierende im Rahmen des AWS Academy-Programms weitergebildet.

Im Juli 2024 stellten AWS und PayNet das von AWS re/Start unterstützte Programm AKAR vor eine neue Initiative zur Stärkung der Cloud-Kompetenzen in Malaysia -, um die wachsende Qualifikationslücke in der Digitalwirtschaft Malaysias zu schließen. Das Programm AKAR ist das erste Cloud-Schulungsprogramm mit Fokus auf Finanzdienstleistungen, das speziell für Berufseinsteiger in Malaysia entwickelt wurde. In dem 47-tägigen Trainingskurs, der mit der AWS Cloud Practitioner-Zertifizierung abschließt, werden Hochschulstudenten mit übertragbaren Fähigkeiten ausgestattet, die Karrieren im Finanzdienstleistungssektor fördern können. Im Juli 2024 begrüßten PayNet und AWS die erste Gruppe von Lernenden der Asia Pacific University. Nach Abschluss des Programms erhalten diese Studenten die Möglichkeit, Praktika bei Organisationen aus dem gesamten PayNet-Zahlungsnetzwerk zu absolvieren.

AWS unterstützt Unternehmen wie PETRONAS bei der Beschleunigung ihrer digitalen Transformation durch AWS Skills Guild ein Beratungsprogramm, das Unternehmen bei der Gründung einer unternehmensweiten Cloud-Enablement-Initiative hilft, um Fähigkeiten anzuwenden und die Entwicklung von Communitys voranzubringen. PETRONAS schult seine Mitarbeiter in den Grundlagen der Cloud durch Online-Schulungen zum Selbststudium.

Engagement für Nachhaltigkeit

Amazon hat sich im Rahmen von The Climate Pledge dazu verpflichtet, ein nachhaltigeres Unternehmen zu werden und bis 2040 dem Pariser Abkommen zehn Jahre voraus in allen seinen Betrieben Netto-Null-CO2-Emissionen zu erreichen. Amazon hat den Climate Pledge mitbegründet und war Erstunterzeichner im Jahr 2019. Im Dezember 2023 wurde die PKT Logistics Group erster malaysischer Unterzeichner des Climate Pledge.

Im Juli 2024 teilte Amazon mit, dass das Unternehmen sein Ziel erreicht hat, den gesamten Stromverbrauch seiner weltweiten Niederlassungen darunter Rechenzentren, Firmengebäude, Lebensmittelgeschäfte und Auftragsabwicklungszentren im Jahr 2023 zu 100 aus erneuerbaren Energien zu decken sieben Jahre vor der ursprünglichen Zielsetzung für 2030. Mit Blick auf dieses Ziel ist Amazon seit 2020 der weltweit größte Unternehmenseinkäufer von erneuerbaren Energien. Nach Schätzungen haben die von Amazon unterstützten Solar- und Windparks von 2014 bis 2022 globale Investitionen in Milliardenhöhe angezogen. Zudem hat sich AWS dazu verpflichtet, bis 2030 eine positive Wasserbilanz zu erreichen, indem mehr Wasser an die Kommunen zurückgeführt wird, als für den direkten Betrieb des Unternehmens verbraucht wird.

AWS arbeitet kontinuierlich an Möglichkeiten, die Energieeffizienz seiner Rechenzentren zu verbessern durch Optimierung des Rechenzentrumsdesigns, Investitionen in speziell angefertigte Chips und innovative Kühltechnologien. Einem neuen Bericht von Accenture zufolge, der von AWS in Auftrag gegeben wurde, ist die AWS-Infrastruktur bis zu 4,1 Mal effizienter als On-Prem-Systeme, und durch die Optimierung von Arbeitslasten auf AWS können die damit verbundenen CO2-Emissionen um bis zu 99 gesenkt werden. Mit der neuen AWS-Region Asien-Pazifik (Malaysia) werden die Kunden außerdem von den AWS-Nachhaltigkeitsinitiativen für seine gesamte Infrastruktur profitieren. Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsinitiativen von AWS finden Sie unter aws.amazon.com/about-aws/sustainability.

Über Amazon Web Services

Seit 2006 ist Amazon Web Services die umfassendste und am weitesten verbreitete Cloud der Welt. AWS hat seine Dienste kontinuierlich erweitert, um praktisch jede Arbeitslast zu unterstützen, und verfügt nun über mehr als 240 voll ausgestattete Dienste für Rechenleistung, Speicherung, Datenbanken, Netzwerke, Analysen, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI), Internet der Dinge (IoT), Mobil-, Sicherheits-, Hybrid-, Medien- und Anwendungsentwicklung, -bereitstellung und -verwaltung aus 108 Availability Zones in 34 geografischen Regionen, mit angekündigten Plänen für 18 weitere Availability Zones und sechs weitere AWS-Regionen in Mexiko, Neuseeland, Saudi-Arabien, Taiwan, Thailand und in der AWS European Sovereign Cloud. Millionen von Kunden darunter die am schnellsten wachsenden Start-ups, größten Unternehmen und führenden Regierungsbehörden vertrauen auf AWS, um ihre Infrastruktur zu betreiben, agiler zu werden und Kosten zu senken. Weitere Informationen zu AWS finden Sie unter aws.amazon.com.

Über Amazon

Amazon orientiert sich an vier Prinzipien: Kundenorientierung statt Konkurrenzüberlegungen, Leidenschaft für Innovationen, Engagement für operative Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, das kundenorientierteste Unternehmen der Welt, der beste Arbeitgeber der Welt und der sicherste Arbeitsplatz der Welt zu sein. Kundenrezensionen, 1-Click-Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire-Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und The Climate Pledge sind nur einige der Neuerungen, für die Amazon den Weg bereitet hat. Weitere Informationen finden Sie unter amazon.com/about. Folgen Sie auch @AmazonNews.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

