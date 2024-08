Washington - US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat ihre Nominierung als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten offiziell angenommen. In ihrer Rede zum Abschluss des Parteitags in Chicago beschwor sie vor allem den Zusammenhalt im Land.



"Ich verspreche, Präsidentin aller Amerikaner zu sein", sagte Harris. Sie wisse, "dass heute Abend Menschen mit unterschiedlichen politischen Ansichten zuschauen", fügte sie hinzu.



Die Wahl im November sei "nicht nur die wichtigste unseres Lebens, sie ist eine der wichtigsten im Leben unserer Nation", mahnte die Vizepräsidentin weiter an. "Mit dieser Wahl bietet sich unserer Nation eine wertvolle, flüchtige Chance, die Verbitterung, den Zynismus und die spaltenden Kämpfe der Vergangenheit hinter sich zu lassen."



Außenpolitisch sprach sie sich derweil für ein Abkommen über einen Waffenstillstand im Gazastreifen aus und bekräftigte, "fest an der Seite der Ukraine" zu stehen. Ihrem Kontrahenten Donald Trump warf sie vor, sich bei Diktatoren "einzuschmeicheln".

