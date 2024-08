© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | La Nacion



Kommende Woche wird Nvidia seine Earnings präsentieren. Die Bullen scharen sich im Vorfeld um den Chipgiganten. Ein zentrales Thema sind potenzielle Verzögerungen der neuen Blackwell-Chipreihe.Alle Augen sind auf den am 28. August fälligen Gewinnbericht von Nvidia gerichtet, bei dem das Unternehmen laut einer FactSet-Umfrage von Analystenschätzungen einen Gewinn von 64 Cent pro Aktie und einen Umsatz von 28,65 Milliarden US-Dollar für das zweite Quartal erwartet. In der vergangenen Woche wurde die Konsensschätzung der Analysten für die Nvidia-Erträge um 10 Prozent nach oben korrigiert, bemerkte der Gründer von Navellier & Associates, Louis Navellier, was ein gutes Zeichen für die Ergebnisse …