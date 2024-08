Lausanne - andria SA, ein Unternehmen, das an der Spitze der mitochondrialen Therapeutika steht und erstklassige niedermolekulare Mitophagie-Induktoren entwickelt, gab den zweiten Abschluss seiner Serie-A-Finanzierung bekannt, wodurch sich der bisher eingeworbene Gesamtbetrag auf 30,7 Mio. USD (28,3 Mio. CHF) erhöht. Hevolution Foundation und Dolby Family Ventures schlossen sich dem federführenden Gründungsinvestor ND Capital an. Vandria entwickelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...