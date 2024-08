Das Start-up Cloover ermöglicht es Installateuren, dass ihre Kunden statt per Direktkauf die Photovoltaikanlage in monatlichen Raten zahlen können. Der Verkaufsprozess werde dadurch nicht unterbrochen, so eine Begründung des Co-Founder & -CEO Jodok Betschart. Außerdem hilft das Unternehmen den Installateuren auch bei der Vorfinanzierung. Wer seid ihr? Jodok Betschart (Co-Founder & -CEO): Wir ermöglichen es kleinen und mittelgroßen Installateuren, sich digital aufzustellen, wodurch sie durchschnittlich 30 Prozent mehr Angebote abschließen, ihren Verkaufsprozess verkürzen und ihre internen Prozesse ...

