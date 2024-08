Original-Research: Delignit AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Delignit AG



Unternehmen: Delignit AG

ISIN: DE000A0MZ4B0



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 20.08.2024

Kursziel: 7,50 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach



H1: Schwaches Marktumfeld führt zu erwartetem Erlösrückgang

Delignit hat vergangene Woche die Ergebnisse für den Geschäftsverlauf in H1 veröffentlicht. Die Zurückhaltung der wichtigsten Automotive-Kunden sowohl im Bereich LCV als auch Caravan resultierten in einem deutlichen Umsatzrückgang, den die starke Entwicklung des Segments Technological Applications nur teilweise mindern konnte.



[Tabelle]



Schwache Abrufzahlen belasten Top Line: Die schwache europäische Binnenwirtschaft und die eingetrübte Stimmung in der Automobilindustrie (ifo-Geschäftsklima Kraftwagen Ø H1/24: -7,3) führten zu signifikant reduzierten Abrufzahlen der Delignit-Kunden in H1/24 von nur 64% (H1/23: 93%) des vertraglich vereinbarten Volumens. Zudem belastete die Einführung der EU-Cybersecurity-Richtlinie UNECE R155, durch die Automobilhersteller zum Juli diesen Jahres ein Cybersecurity-Managementsystem implementieren und zertifizieren müssen, wodurch Verzögerungen im Produktionsablauf zustande kamen. Eine schrittweise Verbesserung der Situation soll laut CEO Büscher ab Q4/24 erfolgen.



Lichtblick im Zahlenwerk war hingegen die Entwicklung des Segments Technological Applications (TA), welches den Umsatz auf 4,0 Mio. EUR (H1/23: 2,1 Mio. EUR, +89% yoy) nahezu verdoppeln konnte. Die freigewordenen Kapazitäten in der Produktion infolge der Automotive-Schwäche konnten somit zumindest teilweise genutzt werden.



Margenrückgang trotz Kostenmanagement: Zwar konnte Delignit einerseits die Bruttomarge aufgrund des höheren TA-Anteils sowie geringeren Fremdarbeiten auf 43,3% steigern (H1/23: 38,1%, +5,2 PP yoy). Andererseits erhöhten sich die Personalkosten trotz rückläufigem Umsatz geringfügig, da der Holzwerkstoffhersteller angesichts der im kommenden Jahr erwarteten Erholung keine signifikanten Mitarbeitereinschnitte vornehmen wollte.

Guidance in der unteren Hälfte erreichbar: Wir passen unsere Prognosen für die Kostenstruktur leicht an und berücksichtigen sowohl die überraschend positive Entwicklung der Bruttomarge als auch die gestiegenen Personalkosten. Umsatzseitig sind wir weiterhin in der unteren Hälfte der Guidance positioniert. Abwärtsrisiken bestehen im Fall verlängerter Produktionsunterbrechungen aufgrund der Implementierung der UNECE-Richtlinie sowie einem weiteren Eintrüben der Konjunktur.



Fazit: Delignit blickt auf ein anspruchsvolles erstes Halbjahr zurück. Zwar wurde die Guidance im erstmalig durchgeführten Earnings Call bestätigt, allerdings dürfte das schwache Marktumfeld in Q3 noch anhalten. Wir bestätigen angesichts eines EV/EBIT 2025e von 4,0 unsere Kaufempfehlung und das Kursziel bei 7,50 EUR.



