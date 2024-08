Ambitionierte finanzielle Ziele - die Eleving Group, ein baltisches Fintech-Unternehmen, welches im Fahrzeug- und Konsumfinanzierungsgeschäft tätig ist, möchte ihren Gewinn in den nächsten drei Jahren nahezu verdoppeln. Die Eleving Group, die aktuell u.a. einen Börsengang in Frankfurt prüft, hat im Jahr 2023 einen Nettogewinn vor Wechselkursen in Höhe von 29,5 Mio. Euro erzielt. Nun strebt das Eleving-Management im Jahr 2024 einen Nettogewinn vor Wechselkursen von 33 Mio. Euro, im Jahr 2025 von 44 Mio. Euro und im Jahr 2026 von 54 Mio. Euro an. Gleichzeitig soll in diesem Zeitraum ein Umsatzwachstum von 189 Mio. Euro auf 315 Mio. Euro erfolgen.

"Wir haben unseren Wachstumskurs beibehalten und unsere Versprechen in der ersten ...

