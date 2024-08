Mit einer neuen Kampagne will sich Freenet ein frischeres Image verpassen und eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Das Sponsoring der von Ex-Fußballprofi Toni Kroos mitgegründeten Icon League soll hierfür den Weg ebnen. Geht der Plan auf, könnte davon auch die Freenet-Aktie profitieren. Dem im MDAX notierten Papier würde ein wenig frischer Wind gut tun: Am Freitagmorgen notiert Freenet bei 25,34 Euro marginal im Plus. Von den massiven Kursschwankungen an den Weltbörsen Anfang August einmal abgesehen, ...

