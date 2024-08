Zürich - Am Devisenmarkt halten sich am Freitag die Kursausschläge in Grenzen. Die Marktteilnehmer halten sich vor der am Nachmittag erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Notenbanker-Treffen in Jackson Hole zurück. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9480 mehr oder weniger auf der Stelle. Auch das Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum von der Stelle und wird am Vormittag um die Marke von 0,8519 gehandelt. Die europäische Gemeinschaftswährung ...

