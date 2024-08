Der Bochumer Wohnungskonzern Vonovia hat auf Dächern des Bestands in Berlin-Marzahn eine knapp 900 Kilowatt starke PV-Anlage installiert. Der Mieterstrom ist 10 % günstiger als der Grundversorgungstarif. Das Wohnungsunternehmen Vonovia hat auf den Dächern um den Blumberger Damm in Marzahn große Solaranlagen installiert, die Mieterstrom zur Verfügung stellen. Das teilte das Unternehmen aus Bochum mit. "So kommen wir unserem Ziel näher, dass unsere Häuser bis 2045 nahezu klimaneutral werden", sagt ...

